Sandiaga Uno Puji Akting Aktor Cilik Faqih Alaydrus

Sandiaga Uno bersama para pemain film Air Mata di Ujung Sajadah. (Foto: Nurul/MPI)

JAKARTA - Sandiaga Uno mengapresiasi bakat akting aktor cilik Faqih Alaydrus yang membintangi film Air Mata di Ujung Sajadah besutan sutradara Key Mangunsong. Hal ini diungkapkannya saat menonton film bersama jajaran cast seperti Titi Kamal, Fedi Nuril, Citra Kirana dan Faqih Alaydrus.

Sandiaga Uno yang turut menitikkan air mata saat menonton film ini pun memberikan ucapan selamat pada jajaran cast lantaran film ini begitu diminati hingga ditonton lebih dari 2,5 juta orang. Sandiaga juga memuji bakat akting aktor termuda dalam film ini yang turut menjadi bintang utama, Faqih Alaydrus.

"Boleh dihapus air matanya. Para pemeran luar biasa khususnya tepuk tangan dulu untuk Faqih, sangat bagus aktingnya,"ujar Sandiaga Uno di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Baru menginjak usia 7 tahun, akting Faqih sebagai Baskara mampu mengaduk-aduk emosi penonton. Mulai dari aksi menggemaskannya hingga momen mengharukan ketika dihadapkan dengan kedua ibunya.

Sandiaga dibuat kagum dengan penjiwaan Faqih saat memerankan karakter Baskara. Ia berharap Faqih dapat terus mengembangkan bakat aktingnya dan menjadi generasi penerus untuk menorehkan prestasi membanggakan di dunia perfilman.