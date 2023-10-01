Gara-Gara Sylvester Stallone, Shah Rukh Khan Sempat Bercita-cita Jadi Bintang Film Porno

MUMBAI - Shah Rukh Khan dikenal sebagai salah satu aktor populer Bollywood. Namun ternyata, menjadi aktor Bollywood bukanlah impian bapak tiga anak ini.

Dalam sebuah event pada 2013, dia mengaku, cita-citanya saat masih remaja adalah menjadi bintang film porno. Impian itu, menurutnya, terinspirasi oleh idolanya, Sylvester Stallone.

"Aku penggemar berat Sylvester Stallalone yang pernah menjadi bintang film porno sebelum terkenal. Jadi, dulu aku bercita-cita menjadi porn star terbesar di dunia dan menaklukkan Amerika," katanya dikutip dari Times Of India, pada Minggu (1/10/2023).

Namun jalan hidup justru membawa Shah Rukh Khan ke arah berbeda. Dia debut sebagai aktor dengan membintangi serial TV Fauji, pada 1988. Dari layar kaca, dia kemudian memulai debut layar lebar lewat film Deewana, pada 1992.

Menariknya, film arahan Raj Kanwar itu membawanya memenangkan 13 penghargaan Filmfare, ajang penghargaan setara Oscar di Bollywood. Pada tahun yang sama, dia sebenarnya merilis empat proyek layar lebar.

Selain Deewana, Shah Rukh Khan juga bermain dalam film Dil Aashna Hai, yang merupakan proyek layar lebar perdananya. Hema Malini yang merupakan sutradara film itu mengaku, tertarik dengan bakat sang aktor setelah menonton serial Fauji.

Hema kemudian meminta kakaknya menghubungi Shah Rukh Khan dan menawarinya untuk bermain dalam film tersebut. Saat bertemu dengan sang aktor untuk casting, Hema bisa mencium aroma gugup dari sang aktor.