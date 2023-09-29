Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Speed Racer, Cinta dan Ambisi di Sirkuit Balap

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:01 WIB
Sinopsis Film Speed Racer, Cinta dan Ambisi di Sirkuit Balap
Sinopsis Film Speed Racer (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Sinopsis film Speed Racer akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Speed Racer adalah film komedi aksi olahraga tahun 2008 yang ditulis dan disutradarai oleh keluarga Wachowski, berdasarkan manga dan serial animasi dengan nama yang sama yang dibuat oleh Tatsuo Yoshida.

Film ini dibintangi oleh Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon, Matthew Fox, Roger Allam, Benno Fürmann, Hiroyuki Sanada, Rain dan Richard Roundtree.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 41% dari 217 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 5,2/10.

 BACA JUGA:

Sinopsis Film Speed Racer

Plotnya berkisar pada Speed Racer, seorang pembalap mobil berusia 18 tahun yang mengikuti karier saudara laki-lakinya yang sudah meninggal

Speed Racer adalah seorang pemuda yang hidup dan cintanya selalu pada balap mobil. Orang tuanya, Pops dan Mom, menjalankan Racer Motors yang independen, yang juga melibatkan saudaranya Spritle dan simpanse peliharaannya Chim Chim, mekaniknya Sparky, dan pacarnya Trixie.

Sebagai seorang anak, Speed mengidolakan kakak laki-lakinya yang memecahkan rekor, Rex Racer, yang terbunuh saat balapan di Casa Cristo 5000, sebuah perlombaan reli lintas alam yang mematikan.

Sekarang ia memulai kariernya sendiri, Speed dengan cepat membabat dunia balap dengan keahliannya di belakang kemudi mobil saudaranya Mach 5 dan mobil T-180 miliknya Mach 6.

Suatu hari, EP. Arnold Royalton, CEO konglomerat Royalton Industries, menawarkan Speed dengan gaya hidup yang sangat mewah sebagai imbalan atas penandatanganan untuk balapan bersamanya. Meski tergoda, Speed menolak karena ketidakpercayaan ayahnya terhadap perusahaan yang haus kekuasaan.

Marah, Royalton mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, persaingan utama telah ditentukan oleh kepentingan perusahaan, termasuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan keuntungan. Royalton melampiaskan kemarahannya pada Speed dengan meminta pengemudinya memaksa Speed mengalami kecelakaan yang menghancurkan Mach 6 dan menggugat Racer Motors atas pelanggaran kekayaan intelektual.

Halaman:
1 2
