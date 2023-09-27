Sinopsis Film The Legend of Hercules, Anak Dewa di Dunia Manusia

JAKARTA - Sinopsis film The Legend of Hercules akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Legend of Hercules adalah film fantasi aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Renny Harlin, ditulis oleh Daniel Giat dan Sean Hood,

Film ini dibintangi oleh Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, dan Liam Garrigan. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 5% berdasarkan 83 ulasan, dengan rata-rata rating 2,70/10, berdasarkan 82 ulasan.

Sinopsis Film The Legend of Hercules

Pada tahun 1200 SM di Yunani kuno, Raja Amphitryon dari Tiryns menaklukkan kerajaan karena haus akan lebih banyak kekuasaan, yang membuat istrinya, Ratu Alcmene merasa jijik. Dia berdoa kepada Hera untuk bimbingan, dan suami Hera, Zeus, menghamili Alcmene dengan penyelamat bangsanya, seorang putra setengah dewa yang diberi nama Hercules.

Amphitryon menamai "putra" barunya Alcides, meskipun Alcmene diam-diam mengakui nama aslinya sebagai Hercules. Dua puluh tahun kemudian, Pangeran Alcides (Hercules) menjadi kekasih Putri Hebe dari Kreta. Hercules dan kakak laki-lakinya, Pangeran Iphicles, diserang oleh singa Nemea yang sangat kuat, yang dicekik Hercules sampai mati.

Iphicles mendapat pujian di pesta kerajaan, tapi Hebe mengetahui kebohongan ini. Pada jamuan makan Amphitryon mengumumkan pertunangan Hebe dan Iphicles, sementara Hercules dikirim ke kampanye militer di Mesir. Alcmene memberitahunya tentang garis keturunan aslinya dan bahwa namanya adalah Hercules, bukan Alcides.

Hercules bergabung dengan komando Kapten Sotiris di gurun Mesir; rombongan kecil mereka menghadapi penyergapan oleh Amphitryon yang dimaksudkan untuk melenyapkan Hercules, dan hanya Alcides dan Sotiris yang bertahan. Hercules menggunakan nama pemberian dewa untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran. Keduanya dijual sebagai budak kepada Lucius, promotor pertarungan gaya gladiator, di mana mereka unggul. Hercules mengalahkan enam gladiator yang sebelumnya tak terkalahkan dalam pertarungan arena di Yunani, yang memotivasi anggota pasukan Amphitryon untuk meninggalkannya dan bergabung dengan Hercules dan Sotiris, memulai pertarungan melawan kampanye tirani Amphitryon. Akibatnya, Amphitryon terpaksa mempekerjakan tentara bayaran asing.

Ketika Alcides tidak kembali seperti yang dijanjikan, Alcmene dan Hebe berasumsi dia sudah mati. Ketika Alcmene mencari bimbingan dari Hera, Amphitryon menemukannya dan mengetahui kebenaran asal usul Hercules dan bahwa dia ditakdirkan untuk menggulingkannya. Amphitryon menikam Alcmene karena perselingkuhannya dengan belatinya sendiri, yang dia sembunyikan sebagai bunuh diri. Iphicles mengancam putra Sotiris, memaksa Sotiris membawanya ke Hercules. Iphicles terkejut saat mengetahui bahwa Hercules adalah Alcides. Hercules dirantai dan dicambuk di depan umum, lalu menyaksikan dengan ngeri saat Iphicles membunuh Chiron, penasihat setia Alcmene, di bawah perintah Amphitryon. Dalam kesedihannya dia mengakui Zeus sebagai ayahnya dan meminta kekuatan darinya. Hercules melepaskan diri dari rantainya dan membunuh penjaga Amphitryon, meskipun Amphitryon dan Iphicles melarikan diri.

