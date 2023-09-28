Sinopsis Film Jumanji The Next Level, Dwayne Johnson Uji Nyali di Game Terkutuk

JAKARTA - Sinopsis film Jumanji: The Next Level akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Jumanji: The Next Level adalah film komedi petualangan fantasi Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Jake Kasdan.

Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, dan Madison Iseman mengulangi peran mereka dari film sebelumnya, sementara Awkwafina, Danny Glover, dan Danny DeVito bergabung dalam film tersebut.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 71% berdasarkan 246 ulasan, dengan rating rata-rata 6.1/10.

Sinopsis Film Jumanji The Next Level

Setelah petualangan mereka di Jumanji, Spencer Gilpin, Anthony "Fridge" Johnson, Martha Kaply, dan Bethany Walker berencana bertemu saat liburan Natal untuk jalan-jalan setelah berpisah pada tahun pertama kuliah mereka. Spencer, merasa sedih karena hidupnya tidak glamor seperti teman-temannya, memasuki Jumanji, ingin merasa seperti avatarnya lagi: Dr. Smolder Bravestone yang kuat dan berani.

Saat mengunjungi rumahnya, teman-temannya terkejut saat menyadari dia memasuki permainan dan mengejarnya, mengetahui dia tidak bisa keluar sendiri. Sayangnya, kakek Spencer, Eddie, dan teman terasing Eddie, Milo, yang berada di lantai atas, juga tersedot ke dalam permainan sementara Bethany tertinggal. Untuk bantuan, dia meminta bantuan Alex Vreeke, pemain Jumanji yang sebelumnya terjebak dalam permainan selama dua puluh tahun sebelum mereka menyelamatkannya.

Martha sekali lagi menjadi avatar Ruby Roundhouse, tetapi yang mengejutkan mereka, Fridge menjadi avatar lama Bethany, Profesor Sheldon Oberon, sementara Eddie dan Milo menjadi Dr. Smolder Bravestone dan Franklin "Mouse" Finbar. Mengharapkan ceritanya memiliki gameplay yang sama, kelompok ini semakin terkejut mengetahui bahwa mereka memiliki plot baru: Jumanji menderita kekeringan. Untuk keluar dari permainan, mereka harus mengakhiri kekeringan dengan memulihkan kalung ajaib yang dikenal sebagai Falcon Heart, yang dicuri oleh panglima perang Jurgen the Brutal. Spencer juga memiliki avatar baru: seorang pencuri wanita terampil bernama Ming Fleetfoot.

Kelompok tersebut berjuang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan avatar mereka dan mengalami masalah karena Milo tidak dapat menyampaikan informasi dengan cepat, dan kecerobohan Eddie yang menyebabkan mereka kehilangan beberapa nyawa. Mereka bersatu kembali dengan Alex sebagai avatarnya Jefferson "Seaplane" McDonough, bersama dengan Bethany, yang telah menjadi kuda jantan hitam bernama Cyclone. Eddie mengetahui bahwa Milo sakit parah dan ingin menebus kesalahannya sebelum dia meninggal, yang membuat mereka berdamai.