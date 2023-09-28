Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komedi Indonesia Berkembang Pesat, Tessy : Saya Harus Banyak Belajar

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |18:13 WIB
Tessy menang Anukom 2023 (Foto: Inews)
JAKARTA - Tessy sukses meraih penghargaan Komedian Pengabdian Seumur Hidup di acara Anugerah Komedi Indonesia 2023.

Penghargaan ini tentunya menjadi bukti pengabdian Tessy yang dinilai maksimal terhadap dunia lawak di Indonesia. Apalagi, dia termasuk salah satu pelawak legendaris yang tergabung dalam grup Srimulat selama puluhan tahun.

Pria 75 tahun itu kemudian menyampaikan pandangannya terhadap perkembangan lawak era sekarang.

"Beda jauh, antara zaman saya dulu sama sekarang, jauh banget. Dan saya pribadi saya harus banyak belajar sama mereka-mereka kaum milenial," kata Tessy.

Tessy menyadari jika dunia lawak saat ini sudah sangat inovatif dari gaya penyampaian hingga pemilihan isu.

"Kalau saya, Tarzan, itu kita berangkat dari otodidak, memang sih yang namanya komedi itu nggak ada sekolahnya, kalau teater ada sekolahnya, musik ada, kalau lawak itu kayaknya nggak ada, 'wah kamu harus belajar lawak di sana' saya belum pernah denger itu," ujarnya.

Menurut Tessy, di eranya dulu hanya mengandalkan dua faktor penting yakni kemauan dan bakat untuk menjadi pelawak profesional.

"Jadi memang ada bakat dan kemauan, itu insya allah jadi. Tapi kalau ada kemauan nggak ada bakat, itu dipaksakan nanti konyol, itu kalau pendapat saya lho ya," lanjut Tessy.

Tessy juga memaparkan pandangannya kepada standup comedian yang banyak bermunculan belakangan ini.

