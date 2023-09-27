Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tessy Heran Raih Anukom 2023

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |23:00 WIB
Tessy Heran Raih Anukom 2023
Tessy menang Anukom 2023 (Foto: Inews)
JAKARTA - Tessy heran ketika mendapatkan penghargaan yang diraihnya dalam gelaran Anugerah Komedi Indonesia 2023 yang digelar di Gedung iNEWS Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).

Tessy sukses memboyong piala penghargaan dengan kategori Komedian Pengabdian Seumur Hidup. Tessy pun tak menyangka bisa membawa pulang piala malam ini.

"Terima kasih saya nggak nyangka benar-benar kaget, masalahnya apa? Udah lama nggak nongol di TV kok masih dapat penghargaan ini, terimakasih iNEWS TV tentunya, dan terimakasih untuk mas Jarwo Kwat mudah-mudahan mas Jarwo Kwat tetap kuat terus," kata Tessy dalam acara Anukom 3 yang digelar di Gedung iNEWS Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Tessy Heran Raih Anukom 2023

Tessy kemudian menyampaikan pandangannya terhadap dunia komedi di Indonesia saat ini.

Personel grup lawak Srimulat tersebut menilai komedi zaman sekarang sudah semakin berkembang dari eranya dulu.

"Kebanyakan kan sekarang anak-anak kuliahan ya, kalau kayak kita mah boro-boro kuliah, SD aja itung-itungan," ucapnya.

