Biodata dan Agama Tessy Srimulat yang Dituding sebagai Sosok Inisial T

JAKARTA - Biodata dan Tessy Srimulat akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Nama Tessy ramai diperbincangkan usai dituding sebagai dalang judi online yang berinisial T.

Tessy pun tak terima dengan tudingan tersebut. Ia mengklarifikasi tudingan tersebut dengan mendatangi Bareskrim Polri.

Dia hanya ingin mengklarifikasi, agar namanya tidak terseret lebih jauh lagi. Klarifikasi itu, kata Tessy, penting untuk dilakukan. Sebab informasi yang tersebar di sosial media cukup mengganggu pekerjannya.

"Gak laporin, saya ya mau gimana sih nama saya ada di situ, foto saya di situ, mbok diganti gambarnya Thanos gitu hehehe," kata Tessy.