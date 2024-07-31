Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Tessy Srimulat yang Dituding sebagai Sosok Inisial T

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:44 WIB
Biodata dan Agama Tessy Srimulat yang Dituding sebagai Sosok Inisial T
Biodata dan Agama Tessy Srimulat yang Dituding sebagai Sosok Inisial T (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Tessy Srimulat akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Nama Tessy ramai diperbincangkan usai dituding sebagai dalang judi online yang berinisial T.

Tessy pun tak terima dengan tudingan tersebut. Ia mengklarifikasi tudingan tersebut dengan mendatangi Bareskrim Polri.

Dia hanya ingin mengklarifikasi, agar namanya tidak terseret lebih jauh lagi. Klarifikasi itu, kata Tessy, penting untuk dilakukan. Sebab informasi yang tersebar di sosial media cukup mengganggu pekerjannya.

Biodata dan Agama Tessy Srimulat yang Dituding sebagai Sosok Inisial T
Biodata dan Agama Tessy Srimulat yang Dituding sebagai Sosok Inisial T

"Gak laporin, saya ya mau gimana sih nama saya ada di situ, foto saya di situ, mbok diganti gambarnya Thanos gitu hehehe," kata Tessy.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/33/2891376/komedi-indonesia-berkembang-pesat-tessy-saya-harus-banyak-belajar-DU1y71JN3Z.jpg
Komedi Indonesia Berkembang Pesat, Tessy : Saya Harus Banyak Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/29/33/2620121/anak-tessy-srimulat-ungkap-nasihat-mendiang-ibu-yang-sulit-dilupakan-jangan-kasar-yE3XKgxyQY.jpg
Anak Tessy Srimulat Ungkap Nasihat Mendiang Ibu yang Sulit Dilupakan, Jangan Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/28/33/2619825/istri-tessy-srimulat-meninggal-dunia-akibat-komplikasi-penyakit-selama-15-tahun-LWeZ8yHtxl.jpg
Istri Tessy Srimulat Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Penyakit Selama 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/28/33/2619810/cerita-pilu-anak-tessy-srimulat-sehari-sebelum-sri-handayani-meninggal-dunia-f0SV5bjL1h.jpg
Cerita Pilu Anak Tessy Srimulat, Sehari Sebelum Sri Handayani Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/28/33/2619776/syok-istrinya-meninggal-tessy-sempat-pingsan-jelang-prosesi-pemakaman-hIx9UHN494.jpg
Syok Istrinya Meninggal, Tessy Sempat Pingsan Jelang Prosesi Pemakaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/12/206/2593350/tessy-puji-akting-erick-estrada-dalam-film-srimulat-hil-yang-mustahal-SfskfSYOjh.jpg
Tessy Puji Akting Erick Estrada dalam Film Srimulat: Hil Yang Mustahal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement