Tessy Raih Penghargaan Komedian Pengabdian Seumur Hidup Anugerah Komedi Indonesia 2023

JAKARTA - Tessy sukses menyabet penghargaan kategori Komedian Pengabdian Seumur Hidup dalam acara Anugerah Komedian Indonesia (Anukom) 2023, Rabu (27/9/2023).

Tessy mengaku tak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut. Apalagi, dia merasa sudah jarang tampil di televisi belakangan ini.

"Terimakasih saya nggak nyangka benar-benar kaget, masalahnya apa? Udah lama nggak nongol di TV kok masih dapat penghargaan ini, terimakasih iNEWS TV tentunya, dan terimakasih untuk mas Jarwo Kwat mudah-mudahan mas Jarwo Kwat tetap kuat terus," kata Tessy dalam acara Anukom 2023 yang digelar di Gedung iNEWS Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Tessy menyebut dirinya sangat mendukung ajang semacam ini. Sebab, dia menilai acara tersebut bisa menjadi wadah apresiasi bagi insan komedian Tanah Air.

"Saya juga termasuk insan komedian sekarang yang ngadain insan komedian juga. Kita harus support dan yang terpenting kita harus datang," ucapnya.