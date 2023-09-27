Sinopsis Film Jumanji Welcome to the Jungle, The Rock dan Game Terkutuk

JAKARTA - Sinopsis film Jumanji Welcome to the Jungle akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ini adalah film komedi petualangan fantasi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Jake Kasdan dari skenario oleh Chris McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg, dan Jeff Pinkner.

Film Jumanji Welcome to the Jungle dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, dan Bobby Cannavale. Ceritanya berfokus pada sekelompok remaja yang bertemu dengan Jumanji, yang kini berubah menjadi video game dua puluh dua tahun setelah kejadian di film tahun 1995. Mereka menemukan diri mereka terjebak dalam permainan sebagai sekumpulan avatar dewasa, berusaha menyelesaikan misi bersama pemain lain yang telah terjebak sejak tahun 1996.

Sinopsis Film Jumanji Welcome to the Jungle

Pada tahun 1996, Brantford, New Hampshire, remaja Alex Vreeke menerima Jumanji, yang sebelumnya dibuang oleh Alan Parrish dan Sarah Whittle pada tahun 1969, dari ayahnya, yang menemukannya di pantai. Malamnya, Alex menemukannya berubah menjadi kartrid video game. Memilih untuk bermain, dia tersedot ke dalam permainan, menghilang dari dunia nyata seiring berjalannya waktu.

Dua puluh satu tahun kemudian, empat siswa Sekolah Menengah Brantford – Spencer Gilpin yang canggung, Anthony "Fridge" Johnson yang atletis, Bethany Walker yang bodoh, dan Martha Kaply yang sinis – diberikan penahanan. Fridge menemukan video game Alex yang dibuang; setelah memulainya, kelompok tersebut tersedot ke dalam Jumanji, mendarat di hutan sebagai avatar pilihan mereka – Spencer sebagai arkeolog berotot Dr. Xander "Smolder" Bravestone, Fridge sebagai ahli zoologi Franklin "Mouse" Finbar, Bethany sebagai kartografer pria dan ahli paleontologi Profesor Sheldon " Shelly" Oberon, dan Martha sebagai ahli seni bela diri Ruby Roundhouse. Tiga tanda di lengan mereka melambangkan nyawa mereka dalam permainan, membuat mereka takut jika kehilangan ketiganya, mereka akan benar-benar mati.

Tujuan kelompok ini adalah untuk mengakhiri kutukan pada Jumanji, yang dilakukan oleh arkeolog korup Profesor Van Pelt[b] setelah dia mencuri permata ajaib yang disebut "Mata Jaguar" dan menguasai hewan-hewan di hutan. Mereka harus mengembalikan permata itu ke kuil dan berteriak "Jumanji!" untuk menghilangkan kutukan dan meninggalkan permainan.

Mengatasi avatar mereka, "kelemahan" karakter mereka, anak buah Van Pelt, dan dinamika kelompok mereka sendiri saat memulai perjalanan, mereka bertemu Alex yang memainkan avatar kelima – pilot Jefferson "Pesawat Amfibi" McDonough – yang membawa mereka ke rumah pohon Alan Parrish dibangun selama masa jabatannya di Jumanji. Alex mengira dia baru terjebak dalam permainan ini selama beberapa bulan; semua orang, termasuk Alex, terkejut mengetahui bahwa dia sudah berada di sana selama 20 tahun.

Kelompok saling berkoordinasi dengan kekuatan masing-masing dan bekerja sama untuk mengatasi rintangan permainan. Mereka berhasil mengembalikan permata itu ke patung, mematahkan kutukan, dan kembali ke dunia nyata.

BACA JUGA: