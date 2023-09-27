Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Jumanji Welcome to the Jungle, The Rock dan Game Terkutuk

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:21 WIB
Sinopsis Film Jumanji Welcome to the Jungle, The Rock dan Game Terkutuk
Sinopsis Film Jumanji Welcome to the Jungle (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Jumanji Welcome to the Jungle akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ini adalah film komedi petualangan fantasi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Jake Kasdan dari skenario oleh Chris McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg, dan Jeff Pinkner.

Film Jumanji Welcome to the Jungle dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, dan Bobby Cannavale. Ceritanya berfokus pada sekelompok remaja yang bertemu dengan Jumanji, yang kini berubah menjadi video game dua puluh dua tahun setelah kejadian di film tahun 1995. Mereka menemukan diri mereka terjebak dalam permainan sebagai sekumpulan avatar dewasa, berusaha menyelesaikan misi bersama pemain lain yang telah terjebak sejak tahun 1996.

Sinopsis Film Jumanji Welcome to the Jungle

Pada tahun 1996, Brantford, New Hampshire, remaja Alex Vreeke menerima Jumanji, yang sebelumnya dibuang oleh Alan Parrish dan Sarah Whittle pada tahun 1969, dari ayahnya, yang menemukannya di pantai. Malamnya, Alex menemukannya berubah menjadi kartrid video game. Memilih untuk bermain, dia tersedot ke dalam permainan, menghilang dari dunia nyata seiring berjalannya waktu.

Sinopsis Film Jumanji Welcome to the Jungle, The Rock dan Game Terkutuk

Dua puluh satu tahun kemudian, empat siswa Sekolah Menengah Brantford – Spencer Gilpin yang canggung, Anthony "Fridge" Johnson yang atletis, Bethany Walker yang bodoh, dan Martha Kaply yang sinis – diberikan penahanan. Fridge menemukan video game Alex yang dibuang; setelah memulainya, kelompok tersebut tersedot ke dalam Jumanji, mendarat di hutan sebagai avatar pilihan mereka – Spencer sebagai arkeolog berotot Dr. Xander "Smolder" Bravestone, Fridge sebagai ahli zoologi Franklin "Mouse" Finbar, Bethany sebagai kartografer pria dan ahli paleontologi Profesor Sheldon " Shelly" Oberon, dan Martha sebagai ahli seni bela diri Ruby Roundhouse. Tiga tanda di lengan mereka melambangkan nyawa mereka dalam permainan, membuat mereka takut jika kehilangan ketiganya, mereka akan benar-benar mati.

Tujuan kelompok ini adalah untuk mengakhiri kutukan pada Jumanji, yang dilakukan oleh arkeolog korup Profesor Van Pelt[b] setelah dia mencuri permata ajaib yang disebut "Mata Jaguar" dan menguasai hewan-hewan di hutan. Mereka harus mengembalikan permata itu ke kuil dan berteriak "Jumanji!" untuk menghilangkan kutukan dan meninggalkan permainan.

Mengatasi avatar mereka, "kelemahan" karakter mereka, anak buah Van Pelt, dan dinamika kelompok mereka sendiri saat memulai perjalanan, mereka bertemu Alex yang memainkan avatar kelima – pilot Jefferson "Pesawat Amfibi" McDonough – yang membawa mereka ke rumah pohon Alan Parrish dibangun selama masa jabatannya di Jumanji. Alex mengira dia baru terjebak dalam permainan ini selama beberapa bulan; semua orang, termasuk Alex, terkejut mengetahui bahwa dia sudah berada di sana selama 20 tahun.

Kelompok saling berkoordinasi dengan kekuatan masing-masing dan bekerja sama untuk mengatasi rintangan permainan. Mereka berhasil mengembalikan permata itu ke patung, mematahkan kutukan, dan kembali ke dunia nyata.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement