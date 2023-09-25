Advertisement
Salma Idol Raih Penghargaan Pendatang Baru Terpopuler Indonesian Television Awards 2023

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:46 WIB
Salma Idol Raih Penghargaan Pendatang Baru Terpopuler Indonesian Television Awards 2023
Salma Salsabil menang ITA 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemenang Indonesian Idol 2023, Salma Salsabila berhasil membawa pulang penghargaan Pendatang Baru Televisi Terpopuler pada Indonesian Television Awards (ITA) 2023.

Seperti diketahui, Salma menjadi penyanyi atau artis pendatang baru yang memiliki banyak penggemar. Sikapnya yang ramah kepada para penggemarnya, sehingga sangat mudah untuk mencintai wanita asal Probolinggo, Jawa Timur itu.

Salma Idol Raih Penghargaan Pendatang Baru Terpopuler Indonesian Television Awards 2023

Dalam menyabet penghargaan Pendatang Baru Televisi Terpopuler ITA 2023, Salma Idol bersaing dengan Inyonk, Nabila taqiyyah, Raden Rakha, Sridevi DA5, dan Ummi Quary.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada orang tua saya di rumah, untuk teman-teman semuanya, untuk salmaine. Terima kasih banyak semoga ini bisa menjadi salah pacuan buat saya untuk bisa berkarya lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih," ujar Salma Idol dalam pidatonya usai memenangi penghargaan.

Dalam perjalannya, Salma Idol melewati banyak rintangan sebelum meraih kesuksesan seperti saat ini. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Indonesian Idol 2023 menjadi percobaan terakhirnya untuk masuk ke industri entertainment.

