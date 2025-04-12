Team Challenge Panaskan Gallery MasterChef Indonesia Season 12

JAKARTA - Gallery MasterChef Indonesia Season 12 kembali memanas dengan tantangan pertama yang langsung menguji kekompakan para kontestan: Team Challenge. Tantangan ini kerap jadi momok bagi peserta, tapi seperti yang diungkapkan Chef Renatta, “Semakin kalian tidak menyukai, akan semakin kami beri.” Kenyamanan memang bukan bagian dari perjalanan menuju gelar MasterChef.

Dalam tantangan kali ini, para kontestan dibagi menjadi dua tim berisi tujuh orang. Mereka harus menyiapkan nasi liwet sepanjang 2,2 meter lengkap dengan lima lauk berbeda dalam waktu 45 menit. Sebuah tugas besar yang menuntut strategi, manajemen waktu, serta komunikasi tim yang solid.

Team Challenge Panaskan Gallery MasterChef Indonesia Season 12

Mampukah kedua tim menyajikan nasi liwet istimewa yang menggugah selera para juri?

Keseruan belum berhenti sampai di sana. Pada tantangan kedua, kehadiran bintang tamu spesial membuat suasana gallery semakin meriah. Aktor sekaligus model tampan, Miller Khan, muncul sebagai juri tamu. Pemeran utama sinetron RCTI Mencintaimu Sekali Lagi ini menantang para kontestan untuk memasak salah satu dari tiga hidangan favoritnya: ayam woku, mie Bangka, atau bebek Madura.

Kontestan bebas memilih salah satu menu tersebut untuk mereka olah. Namun, tantangan ini bukan sekadar soal teknik memasak. Mereka juga harus bisa memahami karakter rasa khas Indonesia dan menyajikannya dengan cara yang menarik.

Dari semua hidangan yang disajikan, hanya beberapa yang berhasil memikat hati para juri dan tamu spesial. Sementara itu, mereka yang gagal menyuguhkan rasa otentik atau presentasi menarik harus menghadapi pressure test, momen krusial yang bisa menentukan kelanjutan perjalanan mereka di dapur MasterChef.