Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |18:20 WIB
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Episode terbaru sinetron Gober Parijs Van Java akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 22, cerita menyoroti Didu yang datang ke bengkel Ujang untuk memeriksa kondisi motornya yang brebet. Di sela-sela itu, Didu juga curhat soal hubungannya dengan Evita.

Ujang menanggapi dengan saran serius. Ia menyarankan Didu untuk lebih rutin mengecek oli dan menggunakan bensin berkualitas. Tidak hanya itu, Ujang juga menyemangati Didu agar segera melamar Evita sebelum kesempatan itu diambil orang lain.

Namun, kejadian tak terduga justru menimpa Didu. Ia mendapat orderan aneh dari seorang penumpang yang memintanya menjadi pacar palsu. Awalnya Didu menolak karena takut ketahuan, tetapi penumpang tersebut menawarkan tip yang cukup besar hingga Didu akhirnya luluh dan menerima tawaran tersebut.

Bagaimana kelanjutan kisah Didu dan Evita? Saksikan terus Gober Parijs Van Java hanya di layar drama Indonesia.

Bagaimana sikap Didu berpura-pura menjadi pacar penumpang tersebut? Saksikan Layar Drama Indonesia “Gober Parijs Van Java” setiap Senin - Jumat pukul 16.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

