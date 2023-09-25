Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hafiz Indonesia Sabet Gelar Program Ramadan Non Drama Terpopuler Indonesian Television Awards 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:42 WIB
Hafiz Indonesia Sabet Gelar Program Ramadan Non Drama Terpopuler Indonesian Television Awards 2023
Hafiz Indonesia menang ITA 2023 (Foto: ist)
JAKARTA - Ajang pencarian bakat religi Hafiz Indonesia berhasil menyabet gelar Program Ramadan Non Drama Terpopuler di Indonesian Television Awards 2023. Penghargaan diterima oleh Irfan Hakim selaku host dan juga jajaran tim yang terlibat.

Irfan Hakim mengaku gembira karena program Hafiz Indonesia masih diberikan kepercayaan oleh pemirsa untuk menjadi pendamping para penghafal Al Qur'an dari tahun ke tahun.

Menurutnya, apa yang dicapai ini tidak lepas dari kerja keras juri, guru karantina, juga seluruh tim yang terlibat, yang meramu program sedemikian rupa hingga menjadi tayangan yang bermanfaat, menginspirasi, serta menghibur.

Hafiz Indonesia Sabet Gelar Program Ramadan Non Drama Terpopuler Indonesian Television Awards 2023

"Alhamdulillah, ini menjadi penyemangat. Saya di sini hanya sebagai host yang di depan. Ini semua berkat kerja keras tim luar biasa yang bekerja keras luar biasa capek berkali-kali lipat dari saya, saya hanya menerima saja apa yang telah diramu oleh tim ini," kata Irfan.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada juri dan guru karantina, terimakasih semua. Sampai jumpa di tahun depan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Hafiz Indonesia adalah sebuah ajang pencarian bakat religi yang ditayangkan di RCTI selama bulan Ramadan. Acara ini merupakan salah satu program unggulan RCTI yang menampilkan kemampuan anak-anak dalam melafalkan dan menghafal rangkaian ayat-ayat Al-Quran.

