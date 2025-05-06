Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi

JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Drama Series Award (IDSA) 2025 siap digelar. Acara ini bakal digelar di Studio RCTI+ live pada Senin 26 Mei 2025.

Tiurma Imelda Sinaga, Head of Production Operation RCTI mengatakan akan selalu ada keunikan untuk IDSA setiap tahunnya. Nuansa drama juga akan terasa di malam puncak IDSA 2025 ini.

“Tahun lalu kita sudah sukses dengan IDSA 2024, pastinya untuk setiap awarding memiliki keunikannya masing-masing. Khusus IDSA 2025 pastinya akan kental dengan nuansa drama,” ungkap Imelda di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (6/5/2025).

Indonesian Drama Series Award 2025

Para aktor dan aktris yang masuk dalam nominasi IDSA 2025 ini juga begitu berbakat dan pastinya menghibur masyarakat Indonesia. Imelda mengungkap rasa bangganya pada para aktor yang berhasil masuk nominasi IDSA tahun ini.