HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |19:49 WIB
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang (Foto: RCTI)
JAKARTA - Suasana Gallery Masterchef Indonesia Season 12 sore ini begitu panas dengan tantangan pertama yang menguji kekompakan para kontestan lewat Team Challenge. 

Dalam tantangan kali ini, para kontestan dibagi menjadi dua tim berisi tujuh orang. Mereka harus menyiapkan nasi liwet sepanjang 2,2 meter lengkap dengan lima lauk berbeda dalam waktu 45 menit. 

Zahra, Fajar, Vinz, Azwar, Kirana, Jane, dan Aqilah tergabung dalam Tim Hijau dengan Zahra sebagai kapten sementara Tim Ungu yang dipimpin Wiji, beranggotakan Manik, Hovit, Danny, Desi, Malrani, dan Vini. 

Team Challenge Panaskan Gallery MasterChef Indonesia Season 12
Team Challenge Panaskan Gallery MasterChef Indonesia Season 12

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
