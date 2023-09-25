Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Masterchef Menang Penghargaan Program Akhir Pekan Terpopuler Indonesian Television Awards 2023

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |22:28 WIB
Masterchef Menang Penghargaan Program Akhir Pekan Terpopuler Indonesian Television Awards 2023
Masterchef menang ITA 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Masterchef Season 10 berhasil memenangkan kategori penghargaan Program Akhir Pelan Terpopuler dalam acara Indonesian Television Award 2023.

Masterchef Season 10 mengalahkan jumlah vote yang masuk untuk nominasi lainnya yakni ada Celebrity on Vacation, Masak Masak, My Trip My Adventure, dan Rudy Sahabat.

Master Chef Menang Penghargaan Program Akhir Pekan Terpopuler Indonesian Television Awards 2023

“Alhamdulillahirabbil Alamin, puji dan syukur atas kehadirat Allah karunia yang diberikan pada malam hari ini. Tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Indonesian Television Award yang telah mengapresiasi program akhir pekan terpopuler dan juga penonton pemirsa yang ada di rumah yang udah vote, kami ucapkan terima kasih,” ucap perwakilan Masterchef.

Tidak hanya itu, Chef Arnold juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para penonton. Karena telah mendukung acara Master Chef hingga kini bisa memenangkan nominasi tersebut.

“Dan juga terutama kepada para penonton setia yang sudah 13 tahun, dan juga pastinya kita semua semoga tetap bisa menginspirasi kalian dan juga melahirkan talenta-talenta kuliner selanjutnya,” ucap Chef Arnold.

Halaman:
1 2
