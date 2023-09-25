Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terancam Dipolisikan Codeblu, Farida Nurhan Ngotot Tak Mau Minta Maaf

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |09:48 WIB
Terancam Dipolisikan Codeblu, Farida Nurhan Ngotot Tak Mau Minta Maaf
Farida Nurhan terancam dipolisikan Codeblu. (Foto: Instagram/@farida.nurhan)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan sesama Food Vlogger Farida Nurhan dan pemilik akun @codebluuuu semakin memanas. Perempuan yang akrab disapa Omay ini bahkan terancam dipolisikan karena dituding melakukan doxxing atau menyebarkan data pribadi tanpa izin soal Codeblu.

Namun, Farida yang disomasi oleh Codeblu secara terbuka tak terlihat gentar. Ia malah menantang Codeblu langsung melaporkannya ke pihak berwajib melalui DM Instagram yang isinya dibagikan lewat Insta Story.

"Silakan laporkan saya ke pihak berwajib kalau menurut Anda itu perlu. Sebagai WNI yang baik saya akan mengikuti peraturan dan panggilan dari pihak berwajib apabila dipanggil," kata Farida, dikutip pada Senin (25/8/2023).

"Enggak usah menggertak, laporin aja. At least aku berani menunjukkan wajahku, Kamu berani enggak?" ucap Farida.

Ibu satu anak itu berkeras hati tak mau meminta maaf kepada Codebluuuu. Ia justru menyebut seharusnya Codeblu meminta maaf kepada Bang Madun yang restorannya mendapat review buruk darinya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
