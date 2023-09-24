Imbas Review Buruk, Farida Nurhan Bongkar Aib Codeblu soal Culik Anak Orang

JAKARTA - Codeblu berseteru dengan Farida Nurhan. Hal ini bermula ketika Codeblu turut mereview tempat makan Oseng-oseng Bang Madun milik Nyak Kopsyah. Codeblu memberikan review buruk kepada tempat makan itu.

Setelah ulasan buruk itu viral, muncul video yang menghebohkan. Seorang wanita yang mengaku ibu mertua Codeblu berbincang dengan Nyak Kopsyah. Ibu tersebut mengaku anaknya dibawa kabur oleh Codeblu.

"Dengan Codeblu me-review warungnya bang madun, ini laki-laki yang saya cari yang telah melarikan putri saya. Cewek itu putri saya," ujar seorang wanita dalam video yang dibagikan Farida Nurhan.

Menurut penuturan wanita tersebut, ia sudah setahun lebih tak bertemu dengan anaknya. Ia menuding, Codeblu mencuci otak anaknya, sehingga tak pulang ke rumah.

"Dia itu seorang penipu, pencuci otak manusia. Saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya," ucap wanita tersebut.

Codeblu dan istri yang bernama Rosa membantah pernyataan itu. Rosa mengaku bersama dengan Codeblu atas kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan.