Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hellboy 2019, Anak Iblis Menumpas Kejahatan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:19 WIB
Sinopsis Film Hellboy 2019, Anak Iblis Menumpas Kejahatan
Sinopsis Film Hellboy 2019 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Hellboy akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hellboy adalah film pahlawan super tahun 2019 berdasarkan karakter Komik Dark Horse dengan nama yang sama, dibuat oleh Mike Mignola.

Disutradarai oleh Neil Marshall, film ini dibintangi oleh David Harbour sebagai pemeran utama, bersama Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim, dan Gereja Thomas Haden.

Film ini mengambil inspirasi dari buku komik Darkness Calls, The Wild Hunt, The Storm and the Fury, dan Hellboy in Mexico. Dalam film tersebut, Hellboy berjuang dengan kejiwaannya sambil mencegah penyihir yang bangkit untuk menaklukkan dunia.

 BACA JUGA:

Sinopsis Film Hellboy 2019, Anak Iblis Menumpas Kejahatan

Sinopsis film Hellboy 2019

Pada tahun 517 M, Blood Queen yang jahat, Vivienne Nimue, melancarkan wabah penyakit di Inggris sampai Raja Arthur menggagalkannya dengan bantuan Ganeida, anggota kelompoknya. Arthur menggunakan Excalibur untuk memotong-motong Nimue dan menyembunyikan jenazahnya di seluruh Inggris. Di Tijuana, Meksiko saat ini, penyelidik paranormal Hellboy secara tidak sengaja membunuh agen hilang Esteban Ruiz, yang telah berubah menjadi vampir, selama pertandingan gulat. Setelah mendengar kata-kata terakhir Ruiz, meramalkan bahwa akhir akan datang, Hellboy dibawa kembali ke B.P.R.D. di Colorado. Dia ditugaskan oleh B.P.R.D. pemimpin Trevor Bruttenholm, ayah angkatnya, untuk membantu Klub Osiris dalam memburu tiga raksasa di Inggris Raya. Pelihat klub, Lady Hatton, mengungkapkan Bruttenholm dimaksudkan untuk membunuh Hellboy ketika dia datang ke dunia manusia sebagai hasil dari Proyek Ragna Rok Nazi tetapi malah membesarkannya. Sementara itu, peri mirip babi yang dikenal sebagai Gruagach disarankan oleh penyihir Baba Yaga untuk mengambil kembali anggota tubuh Nimue sehingga dia dapat mengabulkan keinginannya untuk membalas dendam terhadap Hellboy.

Selama perburuan, Hellboy dikhianati dan hampir dibunuh oleh para pemburu sebelum mereka disergap oleh para raksasa. Hellboy bertarung dan membunuh para raksasa sampai dia pingsan karena kelelahan, hanya untuk diselamatkan oleh seorang wanita muda. Dia terbangun di apartemennya, mengenalinya sebagai Alice Monaghan, seorang medium yang pernah dia selamatkan dari peri saat masih bayi. Mengirim tim untuk mengambil Hellboy, Bruttenholm memperkenalkan Hellboy kepada agen M11 Ben Daimio dan menyampaikan bahwa jenazah Nimue telah diambil, dan potongan terakhir disimpan di Klub Osiris. Menemukan klub terbunuh, Alice menyalurkan semangat Hatton, yang mengungkapkan bahwa Nimue mencari Hellboy untuk menyebabkan kiamat. Lengan Nimue diambil oleh Gruagach, dan Nimue mengalihkan perhatian Hellboy dengan mengatasi rasa frustrasinya, membiarkan Gruagach melarikan diri. Hellboy mengungkapkan bahwa Gruagach adalah seorang changeling yang mengambil tempat bayi Alice sebelum Hellboy mencapnya dengan besi dan memaksanya untuk mengembalikan Alice, yang menyebabkan Gruagach membenci Hellboy karena mengambil kesempatannya untuk menjadi manusia.

Daimio membawa mereka ke markas M11 sebelum diam-diam mendapatkan peluru khusus untuk membunuh Hellboy. Setelah berdebat dengan Bruttenholm tentang adopsi dirinya, Hellboy dengan marah pergi sampai dia secara ajaib dipindahkan ke rumah Baba Yaga. Setelah menembak mata Baba Yaga, Hellboy dibujuk untuk menyerahkan salah satu matanya untuk mengetahui lokasi Nimue. Hellboy mengingkari kesepakatan itu dan dikutuk karena kehilangan orang yang dicintainya. Dalam perjalanan ke lokasi Nimue di Pendleton, Daimio mengungkapkan kepada Alice bahwa dialah satu-satunya yang selamat dari serangan setan jaguar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement