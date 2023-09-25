Sinopsis Film Hellboy 2019, Anak Iblis Menumpas Kejahatan

JAKARTA - Sinopsis film Hellboy akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hellboy adalah film pahlawan super tahun 2019 berdasarkan karakter Komik Dark Horse dengan nama yang sama, dibuat oleh Mike Mignola.

Disutradarai oleh Neil Marshall, film ini dibintangi oleh David Harbour sebagai pemeran utama, bersama Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim, dan Gereja Thomas Haden.

Film ini mengambil inspirasi dari buku komik Darkness Calls, The Wild Hunt, The Storm and the Fury, dan Hellboy in Mexico. Dalam film tersebut, Hellboy berjuang dengan kejiwaannya sambil mencegah penyihir yang bangkit untuk menaklukkan dunia.

BACA JUGA:

Sinopsis film Hellboy 2019

Pada tahun 517 M, Blood Queen yang jahat, Vivienne Nimue, melancarkan wabah penyakit di Inggris sampai Raja Arthur menggagalkannya dengan bantuan Ganeida, anggota kelompoknya. Arthur menggunakan Excalibur untuk memotong-motong Nimue dan menyembunyikan jenazahnya di seluruh Inggris. Di Tijuana, Meksiko saat ini, penyelidik paranormal Hellboy secara tidak sengaja membunuh agen hilang Esteban Ruiz, yang telah berubah menjadi vampir, selama pertandingan gulat. Setelah mendengar kata-kata terakhir Ruiz, meramalkan bahwa akhir akan datang, Hellboy dibawa kembali ke B.P.R.D. di Colorado. Dia ditugaskan oleh B.P.R.D. pemimpin Trevor Bruttenholm, ayah angkatnya, untuk membantu Klub Osiris dalam memburu tiga raksasa di Inggris Raya. Pelihat klub, Lady Hatton, mengungkapkan Bruttenholm dimaksudkan untuk membunuh Hellboy ketika dia datang ke dunia manusia sebagai hasil dari Proyek Ragna Rok Nazi tetapi malah membesarkannya. Sementara itu, peri mirip babi yang dikenal sebagai Gruagach disarankan oleh penyihir Baba Yaga untuk mengambil kembali anggota tubuh Nimue sehingga dia dapat mengabulkan keinginannya untuk membalas dendam terhadap Hellboy.

Selama perburuan, Hellboy dikhianati dan hampir dibunuh oleh para pemburu sebelum mereka disergap oleh para raksasa. Hellboy bertarung dan membunuh para raksasa sampai dia pingsan karena kelelahan, hanya untuk diselamatkan oleh seorang wanita muda. Dia terbangun di apartemennya, mengenalinya sebagai Alice Monaghan, seorang medium yang pernah dia selamatkan dari peri saat masih bayi. Mengirim tim untuk mengambil Hellboy, Bruttenholm memperkenalkan Hellboy kepada agen M11 Ben Daimio dan menyampaikan bahwa jenazah Nimue telah diambil, dan potongan terakhir disimpan di Klub Osiris. Menemukan klub terbunuh, Alice menyalurkan semangat Hatton, yang mengungkapkan bahwa Nimue mencari Hellboy untuk menyebabkan kiamat. Lengan Nimue diambil oleh Gruagach, dan Nimue mengalihkan perhatian Hellboy dengan mengatasi rasa frustrasinya, membiarkan Gruagach melarikan diri. Hellboy mengungkapkan bahwa Gruagach adalah seorang changeling yang mengambil tempat bayi Alice sebelum Hellboy mencapnya dengan besi dan memaksanya untuk mengembalikan Alice, yang menyebabkan Gruagach membenci Hellboy karena mengambil kesempatannya untuk menjadi manusia.

Daimio membawa mereka ke markas M11 sebelum diam-diam mendapatkan peluru khusus untuk membunuh Hellboy. Setelah berdebat dengan Bruttenholm tentang adopsi dirinya, Hellboy dengan marah pergi sampai dia secara ajaib dipindahkan ke rumah Baba Yaga. Setelah menembak mata Baba Yaga, Hellboy dibujuk untuk menyerahkan salah satu matanya untuk mengetahui lokasi Nimue. Hellboy mengingkari kesepakatan itu dan dikutuk karena kehilangan orang yang dicintainya. Dalam perjalanan ke lokasi Nimue di Pendleton, Daimio mengungkapkan kepada Alice bahwa dialah satu-satunya yang selamat dari serangan setan jaguar.

BACA JUGA: