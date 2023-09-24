Sinopsis Film The Expendables 3, Sylvester Stallone vs Mel Gibson

JAKARTA - Sinopsis film The Expendables 3 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Expendables 3 adalah film aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Patrick Hughes dan ditulis oleh Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt dan Sylvester Stallone.

The Expendables 3 dibintangi oleh Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Terry Crews, Randy Couture, Kellan Lutz, Ronda Rousey, Glen Powell, Victor Ortiz , Mel Gibson, Harrison Ford, dan Arnold Schwarzenegger.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 31% berdasarkan 178 ulasan, dengan rating rata-rata 4,9/10.

Sinopsis Film The Expendables 3

Film bercerita tentara bayaran yang dikenal sebagai The Expendables yang berkonflik dengan pedagang senjata kejam Conrad Stonebanks, salah satu pendiri Expendables, yang bertekad untuk menghancurkan tim tersebut.

The Expendables—dipimpin oleh Barney Ross dan dibentuk oleh Lee Christmas, Gunner Jensen, dan Toll Road—mengambil mantan anggota Doctor Death, seorang spesialis pisau, dan tim medis, dari penjara militer selama pemindahannya dengan kereta api. Mereka merekrut Doctor Death untuk membantu mereka mencegat kiriman bom yang dimaksudkan untuk dikirimkan ke panglima perang di Somalia. Sesampainya di sana, mereka bertemu kembali dengan Hale Caesar, yang mengarahkan mereka ke titik drop, di mana Ross terkejut mengetahui bahwa pedagang senjata menyediakan bom adalah Conrad Stonebanks, mantan pendiri Expendables yang menjadi jahat usai dianggap tewas. .Dalam baku tembak berikutnya, The Expendables membunuh semua orang kecuali Stonebanks, yang menembak Caesar. Mereka terpaksa mundur ketika Stonebanks menjatuhkan bom luncur ke arah mereka dari helikopternya, dan Caesar terluka parah.

Kembali ke Amerika Serikat, agen CIA Max Drummer, manajer misi baru Expendables, memberi Ross misi untuk menangkap Stonebanks untuk membawanya ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk diadili atas kejahatan perang. Menyalahkan dirinya sendiri atas cedera Caesar, Ross membubarkan Expendables dan berangkat ke Las Vegas, di mana dia meminta pensiunan tentara bayaran yang berubah menjadi perekrut Bonaparte untuk membantunya menemukan tim baru yang terdiri dari tentara bayaran muda. Para rekrutan tersebut termasuk mantan Marinir AS John Smilee, penjaga klub malam Luna, pakar komputer Thorn, dan pakar senjata Mars. Penembak jitu terampil Galgo meminta untuk dimasukkan dalam tim, tapi Ross menolaknya.

Keempat anggota tim baru bertemu dengan saingan Ross, Trench Mauser, membalas budi kepada Ross. Drummer telah menelusuri Stonebanks hingga ke Bukares, tempat dia bersiap untuk membuat kesepakatan senjata. Ross dan anggota baru menyusup ke gedung perkantoran yang digunakan Stonebanks dan, harus membunuh beberapa orang dalam prosesnya termasuk pembeli senjata Goran Vata, menangkap Stonebanks. Dalam perjalanan, Stonebanks mengejek Ross dan menjelaskan mengapa dia mengkhianati The Expendables. Ross hampir membunuhnya untuk membungkamnya, tetapi, meskipun Stonebanks mendesaknya, dia mundur. Pasukan Stonebanks mengejar mereka, dengan bantuan Pelacak GPS miliknya, dan menembakkan rudal ke van tim. Ross dilempar ke sungai, sementara Smilee, Luna, Thorn, dan Mars ditangkap oleh kru Stonebanks. Ross membunuh tim pengambilan Stonebanks dan kabur.

BACA JUGA: