Sinopsis Film Unhinged, Russell Crowe Tebar Teror Mencekam

JAKARTA - Sinopsis film Unhinged akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unhinged adalah sebuah film thriller aksi Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Derrick Borte, dari skenario oleh Carl Ellsworth.

Film ini dibintangi oleh Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson dan Austin P. McKenzie. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Unhinged memegang peringkat persetujuan sebesar 48% berdasarkan 203 ulasan, dengan skor rata-rata 5,3/10.

Sinopsis Film Unhinged

Pada suatu malam hujan, seorang pria bernama Tom Cooper duduk di truk pikapnya di luar rumah mantan istrinya. Dia melepas cincin kawinnya, lalu mengambil kapak dan tangki bensin. Dia mulai masuk ke dalam rumah, membunuh mantan istri dan pacarnya, dan membakar rumah sebelum pergi.

Keesokan paginya, Rachel Flynn dibangunkan oleh telepon dari pengacara sekaligus sahabatnya, Andy, tentang perceraiannya yang akan datang. Kemudian saat dia mengantar putranya Kyle ke sekolah pada jam sibuk, dia dipecat oleh salah satu kliennya melalui telepon.

Frustrasi dengan kehidupannya, dia dengan marah membunyikan klakson ke truk pickup yang menghalangi lalu lintas saat lampu hijau. Di lampu merah berikutnya, truk pickup berhenti di depan Rachel, memperlihatkan bahwa itu adalah Tom yang berada di belakang kemudi. Tom meminta maaf karena tidak membahas sebelumnya dan meminta maaf kepada Rachel sebagai balasannya. Rachel menolak, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu meminta maaf.

Marah, Tom bersumpah untuk mengajarinya betapa buruknya hari itu. Di tengah jalan, Tom melaju di depan Rachel, menginjak rem, dan hampir menyebabkan kecelakaan sebelum melaju. Meski terguncang, Rachel mengantar Kyle ke sekolah dan membuat rencana untuk bertemu Andy di restoran.

