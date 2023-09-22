Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Mahligai untuk Cinta Bikin Faby Marcelia Fokus Bekerja

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:28 WIB
Sinetron Mahligai untuk Cinta Bikin Faby Marcelia Fokus Bekerja
Faby Marcelia di sinetron Mahligai untuk Cinta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Faby Marcelia tengah menjalani proses syuting di sinetron Mahligai untuk Cinta, berperan sebagai Gita. Ia terpaksa harus lebih banyak waktu meninggalkan anak-anak lantaran harus melakukan syuting.

Faby Marcelia menceritakan, pengalaman ini menjadi sesuatu sulit bagi dirinya. Pasalnya, anaknya, mulai rewel ketika mengetahui kalau dirinya melakukan syuting.

"Mami aku nggak mau Mami syuting jauh-jauh ke Sukabumi aku maunya dekat-dekat aja, kalau kasih pengertian bisa jawab kalau umur 3 tahun ini nona, inikah buat kebutuhan buat nona sekolah gitu-gitu 'yaudah Mama istirahat aja biar Nona yang kerja',"ujar Faby Marcelia kepada Okezone.

 BACA JUGA:

Faby Marcelia menegaskan, kalau dirinya sebisa mungkin untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Hal itu dilakukan sebelum dirinya menjalani proses syuting di KEK LIDO, di kawasan Sukabumi, Jawa Barat.

