Cerita Seru Giselle Tambunan di Sinetron Mahligai untuk Cinta

JAKARTA - Giselle Tambunan terlibat dalam sinetron Mahligai untuk Cinta tayang di RCTI. Ia beradu akting dengan Ranty Maria (Putri Adriani Sasmita) dan Arbani Yasiz (Ridho Prakasa), Dea Annisa (Mutia) serta beberapa pemeran lainnya.

Di tengah-tengah proses syuting lumayan padat, Giselle menceritakan kebersamaan pemeran-pemeran lainnya. Para cast seringkali istirahat makan bareng maupun membuat konten bersama.

"Semenjak aku pindah ke tempatnya Kak Dea kita main game, tetapi kita makan-makan dulu ya habis itu baru bikin konten,"ujar Giselle Tambunan kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di KEK LIDO, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (21/9/2023).

Dia selalu membuat konten, salah satunya berisi tentang promo-promo untuk sinetron Mahligai untuk Cinta.

"Om Agus Kuncoro selalu bikin kita kayak slow motion untuk promo hari ini gitu-gitu,"ucap Giselle Tambunan.

Giselle Tambunan menyebut, sinetron Mahligai untuk Cinta sejauh memiliki cerita-cerita makin seru. Hadirnya konflik antara Putri Adriani Sasmita diperankan oleh Ranty Maria, Ridho Prakasa diperankan oleh Arbani Yasiz serta Mutia diperankan oleh Dea Annisa makin bermunculan.

"Menurut aku makin seru, karena cara Putri dan Ridho mau balas dendam kebutuhan keluarganya terus dengan membuka luka masa lalu,"jelas dia.

"Terus apa keluarga juragan ayah yang makin hancur, karena tahu ternyata anak pembantu itu adiknya mereka juga kayak gitu,"tutur Giselle Tambunan.

Sinetron Mahligai untuk Cinta diperankan oleh artis-artis peran ternama di Tanah Air diantaranya, Ranty Maria (Putri Adriani Sasmita), Arbani Yasiz (Ridho Prakasa), Dea Annisa (Mutia), Agus Kuncoro (Sukanta), Mieke Amalia (Rosita) dan beberapa pemeran lainnya.

