JAKARTA - Lagu Belum Siap Kehilangan merupakan salah satu lagu milik Stevan Pasaribu yang dirilis 7 Agustus 2020. Lagu tersebut diciptakan David Albert, Agie Prakasya, dan Indra The Titans, di bawah label musik Musica Studio.

Belum Siap Kehilangan-Stevan Pasaribu

Intro

C F G

Verse

Am F

Sewindu sudah

G C G

Ku tak mendengar suaramu

Am Dm

Ku tak lagi lihat senyumanmu

G C

Yang selalu menghiasi hariku

Am F

Sewindu sudah

G C G

Kau tak berada di sisiku

Am Dm

Kau menghilang dari pandanganku

G C

Tak tahu kini kau di mana

Chorus