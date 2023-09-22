Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Belum Siap Kehilangan dari Stevan Pasaribu

Lutfi Fadila , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:41 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Belum Siap Kehilangan</i> dari Stevan Pasaribu
Lirik Lagu dan Chord Gitar Belum Siap Kehilangan dari Stevan Pasaribu. (Foto: Instagram/@stevan_pasaribu)
JAKARTA - Lagu Belum Siap Kehilangan merupakan salah satu lagu milik Stevan Pasaribu yang dirilis 7 Agustus 2020. Lagu tersebut diciptakan David Albert, Agie Prakasya, dan Indra The Titans, di bawah label musik Musica Studio.

Belum Siap Kehilangan-Stevan Pasaribu

Intro

C F G

Verse

Am F

Sewindu sudah

G C G

Ku tak mendengar suaramu

Am Dm

Ku tak lagi lihat senyumanmu

G C

Yang selalu menghiasi hariku

Am F

Sewindu sudah

G C G

Kau tak berada di sisiku

Am Dm

Kau menghilang dari pandanganku

G C

Tak tahu kini kau di mana

Chorus

