JAKARTA - Lagu Belum Siap Kehilangan merupakan salah satu lagu milik Stevan Pasaribu yang dirilis 7 Agustus 2020. Lagu tersebut diciptakan David Albert, Agie Prakasya, dan Indra The Titans, di bawah label musik Musica Studio.
Belum Siap Kehilangan-Stevan Pasaribu
Intro
C F G
Verse
Am F
Sewindu sudah
G C G
Ku tak mendengar suaramu
Am Dm
Ku tak lagi lihat senyumanmu
G C
Yang selalu menghiasi hariku
Am F
Sewindu sudah
G C G
Kau tak berada di sisiku
Am Dm
Kau menghilang dari pandanganku
G C
Tak tahu kini kau di mana
Chorus