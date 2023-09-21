Sinopsis Film Final Score, Dave Bautista Melawan Separatis Rusia

JAKARTA - Sinopsis film Final Score akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Final Score adalah sebuah film thriller aksi Inggris tahun 2018 yang disutradarai oleh Scott Mann dan ditulis oleh David T. Lynch dan Keith Lynch.

Film ini dibintangi oleh Dave Bautista, Ray Stevenson dan Pierce Brosnan. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 71% berdasarkan ulasan dari 35 kritikus, dengan rating rata-rata 5,3/10.

Sinopsis Film Final Score

Plotnya menampilkan seorang mantan tentara Amerika melawan separatis dari republik fiksi Rusia, yang mengancam akan meledakkan stadion sepak bola yang penuh sesak dan membunuh anak didik remajanya, kecuali jika penonton yang sulit ditangkap diserahkan kepada mereka sebelum pertandingan berakhir.

Kakak beradik Dimitri dan Arkady Belav memimpin revolusi kemerdekaan di negara bagian Sakovya, Rusia. Revolusi pada akhirnya menyebabkan Dimitri terbunuh dalam serangan udara dan Arkady ditangkap, mengakhiri revolusi. Setelah beberapa tahun, Arkady dan anak buahnya percaya, Dimitri telah memalsukan kematiannya, sehingga mereka menyiksa seorang pria untuk mendapatkan informasi di mana Dimitri bersembunyi di London.

Sementara itu, di London, mantan tentara militer AS Michael Knox mengunjungi rumah mendiang sahabatnya untuk menghadiri pertandingan sepak bola West Ham United bersama keponakannya, Danni. Dia sebelumnya bertugas di Afghanistan dalam tim penyerang bersama sahabatnya (yang dia jelaskan "seperti saudara") dan merupakan satu-satunya yang selamat dari misi terakhir mereka. Danni dihukum oleh ibunya karena perilaku nakal, tetapi Knox berhasil memperbaiki situasinya, dan ibunya memberikan persetujuannya kepada Michael untuk membawa Danni ke pertandingan sepak bola.

Sesampainya di stadion West Ham, Upton Park, Danni mengungkapkan rasa frustrasinya atas kematian ayahnya. Michael pergi membelikan mereka berdua hot dog, dan pada saat itu Danni mendapat pesan dari seorang pria yang dia sukai dan memutuskan untuk bergabung dengannya di kursinya. Sementara itu, Arkady dan tentara bayarannya diam-diam menyusup ke dalam stadion, mengambil alih ruang kendali dan memulai penutupan seluruh stadion. Menyandera Inspektur Steve Thompson, Arkady mengancam Thompson agar bekerja sama dengan mengancam keluarganya. Arkady kemudian menyuruh anak buahnya meledakkan semua menara transmisi di seluruh kota untuk memastikan tidak ada komunikasi yang dilakukan di luar stadion. Mengetahui Danni hilang dari tempat duduknya, Knox mencari bantuan kepada penjaga stadion nakal, Faisal Khan. Faisal dengan enggan membantu Knox ke ruang kendali. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu anak buah Arkady yang menyamar sebagai penjaga di dekat lift, yang akhirnya menyerang mereka, mengakibatkan Michael membunuhnya. Knox menemukan bahan peledak C-4 di jaket Andrei. Dia kemudian menggunakan satu-satunya walkie-talkie yang berfungsi untuk memanggil polisi tentang situasi tersebut, tetapi Komandan Utama Daniel Steed tidak mempercayainya dan menutup telepon. Setelah dia membunuh dua pria lainnya, Vlad dan Anton, Knox membawa tubuh Anton ke balkon dan melemparkannya ke bawah, menabrak tempat konsesi dan dengan demikian memanggil polisi.

Melihat hal ini, Arkady dan tentara bayaran lainnya menyusup ke studio berita dan membunuh krunya. Arkady menyuruh seorang reporter membacakan pernyataan di bawah todongan senjata, menanyakan lokasi Dimitri, atau mereka akan meledakkan stadion. Saat dia menyelesaikan pernyataannya, Arkady membunuh reporter dan dua orang lainnya di siaran langsung televisi, yang dilihat ibu Danni dan mendorongnya untuk berangkat ke stadion. Steed didekati oleh Agen Cho, yang menjelaskan bahwa Dimitri melarikan diri dari Rusia dengan menyamar, menjalani operasi plastik, dan diberi amnesti di London. Cho mengatakan bahwa dia tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena menyerahkan Dimitri kepada Arkady akan menjerumuskan seluruh wilayah Rusia ke dalam kekacauan, membahayakan jutaan orang. Tim Arkady mengetahui latar belakang Knox dan Danni, dan mereka memutuskan untuk menyandera Danni. Mendengar mereka memanggil Danni melalui pengeras suara, Knox menyelamatkannya dengan bantuan Faisal.

