Sinopsis Film American Assassin, Memburu Teroris sebagai Aksi Balas Dendam

JAKARTA - Sinopsis film American Assassin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. American Assassin adalah film thriller aksi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Michael Cuesta.

Film ini dibintangi oleh Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar, dan Taylor Kitsch. Film ini berdasarkan novel Vince Flynn tahun 2010 dengan judul yang sama.

Di situs agregasi ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 34% berdasarkan 181 ulasan, dan rating rata-rata 4,7/10.

Sinopsis film American Assassin

Mitch Rapp dan pacarnya Katrina Harper sedang berlibur di Ibiza, Spanyol. Beberapa saat setelah Katrina menerima lamaran Mitch untuk menikah, teroris mendarat di pantai dan mulai menyerang warga sipil dengan senapan. Di tengah pembantaian, Rapp dengan panik berusaha menemukan Katrina, namun tunangannya dibunuh oleh teroris.

Delapan belas bulan kemudian, Rapp, yang kini dikuasai oleh keinginannya untuk membalas dendam, melatih dirinya secara intensif dalam seni bela diri dan keahlian menembak, dan dia sering mengunjungi papan pesan internet tempat teroris yang bertanggung jawab atas pembunuhan pacarnya menanyai Rapp tentang aspek Islam dan jihad. Setelah mendapatkan undangan untuk bertemu langsung dengannya di Libya, Rapp bersiap untuk membalas dendam pada pria yang bertanggung jawab atas kematian pacarnya, tetapi sebelum dia dapat membunuh teroris tersebut, sel tersebut tiba-tiba disergap oleh Pasukan Khusus AS. Kesal atas persepsi bahwa ia tidak membalas dendam, Rapp berulang kali menikam teroris yang ia incar, yang sudah tewas dalam penyergapan, sebelum diseret keluar oleh pasukan AS. Di fasilitas CIA, Rapp menjalani pembekalan selama 30 hari sebelum ditawari kesempatan oleh Wakil Direktur CIA Irene Kennedy untuk bergabung dengan unit operasi hitam dengan nama sandi Orion. Pemimpinnya, Stan Hurley, adalah mantan Navy SEAL Amerika Serikat dan veteran Perang Dingin yang melatih Rapp dan calon anggota lainnya dalam peperangan asimetris.

Sementara itu, tersiar kabar melalui saluran intelijen bahwa bahan nuklir tingkat senjata telah hilang dari fasilitas nuklir Rusia yang dinonaktifkan. Materi yang dipermasalahkan tampaknya ditujukan kepada kelompok garis keras Iran, yang kecewa dengan kesepakatan nuklir pemerintah Iran dengan AS. Saat memverifikasi penjualan bahan nuklir di Polandia, plutonium tersebut dicegat oleh pihak ketiga, yang melenyapkan penjualnya sebelum menghilang ke dalam negeri. kerumunan. Di Virginia, Hurley melihat laporan berita tentang insiden di Polandia dan untuk sementara mengidentifikasi pelakunya sebagai mantan anggota Navy SEAL dan Orion yang diyakini tewas dalam aksi dan sekarang menggunakan nama sandi "Ghost". Tim Hurley dikirim ke Turki untuk mencegat pembeli tempat Ghost bekerja.

Di Istanbul, tim Hurley diidentifikasi, Victor dibunuh oleh Ghost, dan upaya mencegat perangkat pemicu gagal. Rapp mengejar penjual itu ke apartemennya, dan setelah membunuh pria itu, mengambil laptopnya. Informasi tersebut mengarahkan tim ke Roma, tempat para operator Orion mengidentifikasi fisikawan nuklir yang diperlukan untuk membuat bahan nuklir menjadi senjata nuklir yang berfungsi. Saat berada di Roma, Rapp menemukan rekan kerjanya, Annika, sebagai agen asing untuk Iran. Dia menjelaskan bahwa dia bekerja untuk faksi arus utama Iran yang berusaha menghentikan kelompok garis keras memperoleh bahan nuklir. Selama pertemuan antara Hurley dan kontak Iran, Ghost menyergap mereka, membunuh kontak tersebut dan menangkap Hurley.

