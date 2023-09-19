Sinopsis Film Solace, Aksi Anthony Hopkins Ungkap Pembunuhan Berantai

JAKARTA - Sinopsis film Solace akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Solace adalah film thriller misteri Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Afonso Poyart.

Film ini dibintangi Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan dan Abbie Cornish. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 25% berdasarkan 51 ulasan dan skor rata-rata 4,18/10.

Sinopsis Film Solace

Film ini berkisah tentang seorang dokter psikis, John Clancy (Anthony Hopkins), yang bekerja dengan agen khusus FBI Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) untuk mencari pembunuh berantai Charles Ambrose (Colin Farrell).

Dr John Clancy telah hidup dalam isolasi sejak kematian putrinya dua tahun sebelumnya. Paranormal tersebut dihubungi oleh temannya, Joe Merriwether, seorang agen khusus FBI, yang meminta bantuannya dalam melacak seorang pembunuh berantai dengan metode yang sangat rumit.

Joe tampaknya tidak dapat meyakinkan Clancy, tetapi ketika rekannya Katherine Cowles masuk dan menyentuh bahunya setelah memberinya berkas kasus, dia membayangkan peristiwa kekerasan di masa depan dengan darah tumpah di dahi Katherine, di antara wawasan lain tentang hidupnya. Clancy dengan enggan menyetujuinya. Agen khusus FBI Cowles, mitra Merriwether, skeptis terhadap pemberiannya, namun segera yakin sebaliknya.

Semua korban diketahui menderita penyakit mematikan. Clancy menyadari si pembunuh memiliki kemampuan melebihi miliknya. Merriwether ditembak oleh tersangka. Dia mengatakan bahwa dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir sebelum meninggal di rumah sakit.

Setelah pemakaman, Clancy dihadapkan oleh si pembunuh, yang menjelaskan bahwa dia menyelamatkan korbannya dari kematian yang lambat, membunuh mereka karena belas kasihan, dan bahwa dia mengatur kematian Merriwether. Dia dengan arogan menyatakan dia telah melihat semua kemungkinan hasil konfrontasi mereka, tapi Clancy mengejutkannya. Meskipun demikian, pembunuhnya melarikan diri setelah mengganggu polisi dengan mengatakan Clancy punya senjata.

Cowles menemukan pembunuhnya adalah Charles Ambrose. Clancy dipaksa untuk menguji kemampuannya hingga batas kemampuannya dan mampu mencegat Ambrose saat dia meracuni korban terbarunya. Clancy mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya hak untuk meluangkan waktu bahkan dari orang yang sakit parah, seperti temannya Merriwether.