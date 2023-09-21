Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kenapa Gojo Satoru Mati dalam Chapter 236 Jujutsu Kaisen?

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:30 WIB
Kenapa Gojo Satoru Mati dalam Chapter 236 <i>Jujutsu Kaisen</i>?
Kenapa Gojo Satoru mati (Foto:Comicbook)
A
A
A

JAKARTA - Mengulas alasan Gojo Satoru mati pada manga Jujutsu Kaisen chapter 236. Padahal dalam chapter sebelumnya, dia yang merupakan penyihir terkuat itu menang melawan Ryomen Sukuna.

Sayang, Gege Akutami sang penulis manga tersebut, memberikan kejutan tak terduga pada pembacanya. Dalam spoiler yang tersebar dalam media sosial, Gojo tampak tersungkur berdarah saat bertarung melawan Sukuna.

Tentunya fans ingin mengetahui alasan kenapa Gojo Satoru harus mati. Mengutip Comingsoon, Kamis (21/9/2023), beberapa berasumsi Sukuna menggunakan kemampuan adaptasi Mahoraga saat melawan penyihir terkuat Jujutsu tersebut.

Serangan itu mengenai Gojo dengan efektif dan akhirnya membelahnya menjadi dua.

Bocoran tersebut juga menyebut Gojo berbicara dengan teman-temannya yang sudah meninggal saat paruh pertama chapter.

Gojo Satoru

Ini mungkin salah satu kematian paling mengejutkan di seluruh seri manga Jujutsu Kaisen. Apalagi ceritanya menyoroti karakter Gojo Satoru sebagai penyihir ‘terkuat’. Jika Gojo tidak bisa mengalahkan Sukuna, lalu siapa yang bisa?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
