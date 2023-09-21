Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jujutsu Kaisen 236, Gojo Saturo Tewas Terbelah Dua?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |17:03 WIB
Jujutsu Kaisen 236, Gojo Saturo Tewas Terbelah Dua?
Jujutsu Kaisen 236, Gojo Saturo mati terbelah dua? (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Jujutsu Kaisen 236 tengah trending akibat isu kematian Gojo Saturo. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam komik Jujutsu Kaisen yang tewas mengenaskan dengan keadaan tubuh terbelah dua. Momen duka ini akan tersaji dalam Jujutsu Kaisen chapter 236 yang dirilis 24 September 2023.

Dikabarkan nyawa Gojo Saturo melayang setelah bertarung melawan Sukuna. Meski sebelumnya sempat unggul dalam pertarungan, namun nasib sial rupanya berpihak pada Gojo Saturo.

Jujutsu Kaisen 236, Gojo Saturo Jujutsu Kaisen Tewas Terbelah Dua?

Pertarungan paling sengit ini pun dimenangkan oleh Sukuna. Hal yang tak kalah menarik di sini adalah respon netizen terhadap bocoran tersebut, di mana banyak dari mereka yang melontarkan ucapan duka hingga membuat Gojo trending topik.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (21/9/22/023), Gojo berhasil bertengger di jajaran trending topik dengan lebih dari 250 ribu cuitan. Kebanyakan dari cuitan tersebut berisi kalimat belasungkawa seakan-akan Gojo Saturo adalah tokoh yang nyata.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/326/3014276/anime_one_piece-Cv1Z_large.jpeg
10 Link Nonton Anime Sub Indo Gratis Kualitas HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/206/2968711/5-film-animasi-jepang-dilarang-tayang-5FZD9Lxvki.jpg
5 Film Animasi Jepang Dilarang Tayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2950009/pencipta-captain-tsubasa-yoichi-takahashi-umumkan-pensiun-K5zg5ddYVQ.jpg
Pencipta Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi Umumkan Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/206/2916880/alasan-nonton-anime-ecchi-wajib-pakai-headset-AlBf0B513d.jpg
Alasan Nonton Anime Ecchi Wajib Pakai Headset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/206/2915664/10-anime-ecchi-tentang-sekolah-yang-sayang-dilewatkan-DmJHEoTYF7.jpg
10 Anime Ecchi Tentang Sekolah yang Sayang Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/206/2894849/jadwal-tayang-chainsaw-man-season-2-dan-prediksi-karakter-yang-bakal-comeback-r9IFfQYo41.jpg
Jadwal Tayang Chainsaw Man Season 2 dan Prediksi Karakter yang Bakal Comeback
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement