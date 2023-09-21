Jujutsu Kaisen 236, Gojo Saturo Tewas Terbelah Dua?

JAKARTA - Jujutsu Kaisen 236 tengah trending akibat isu kematian Gojo Saturo. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam komik Jujutsu Kaisen yang tewas mengenaskan dengan keadaan tubuh terbelah dua. Momen duka ini akan tersaji dalam Jujutsu Kaisen chapter 236 yang dirilis 24 September 2023.

Dikabarkan nyawa Gojo Saturo melayang setelah bertarung melawan Sukuna. Meski sebelumnya sempat unggul dalam pertarungan, namun nasib sial rupanya berpihak pada Gojo Saturo.

BACA JUGA: Intip 15 Profil Karakter Utama Jujutsu Kaisen

Pertarungan paling sengit ini pun dimenangkan oleh Sukuna. Hal yang tak kalah menarik di sini adalah respon netizen terhadap bocoran tersebut, di mana banyak dari mereka yang melontarkan ucapan duka hingga membuat Gojo trending topik.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (21/9/22/023), Gojo berhasil bertengger di jajaran trending topik dengan lebih dari 250 ribu cuitan. Kebanyakan dari cuitan tersebut berisi kalimat belasungkawa seakan-akan Gojo Saturo adalah tokoh yang nyata.