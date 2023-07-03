Dewi Perssik Kisruh dengan Ketua RT, Begini Kata Saipul Jamil

JAKARTA - Pedangdut Saipul Jamil ikut menanggapi perselisihan Dewi Perssik dengan Malkan, ketua RT di kediaman sang pedangdut. Masalah ini bermula ketika sang pedangdut mengklaim hewan kurbannya ditolak hingga dipalak Rp100 juta.

Saipul menduga permasalahan ini timbul karena Dewi langsung menerima informasi tanpa dikroscek kebenarannya. Mantan istrinya itu langsung tersulut emosi hingga akhirnya terjadi pertikaian.

"Sebenarnya ini adalah sebuah kekeliruan, kesalahpahaman yang disampaikan oleh seseorang kepada Dewi Perssik. Yang disampaikan kepada Dewi Perssik tetapi salah," ujar Saipul Jamil melalui Kanal YouTube Seleb Oncam News, Senin (3/7/2023).

"Jadi sebenarnya Dewi Perssik ini adalah korban, yaitu korban penyampaian yang salah," sambungnya.

Saipul menyebut, mantan istrinya itu memang orang mudah percaya dan tidak teliti dalam urusan memnyaring informasi. Sehingga keributan antara Dewi Perssik dan Malkan sulit dihindarkan.