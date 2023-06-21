Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Selebgram Ra Silvia Dina, Ibu Tunggal yang Kini Sukses Berbisnis

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:00 WIB
Kisah Selebgram Ra Silvia Dina, Ibu Tunggal yang Kini Sukses Berbisnis
Ra Silvia Dina. (Foto: Dok. Pribadi)
JAKARTA - Selebgram asal Palembang, Ra Silvia Dina, kini sukses punya bisnis. Namun sebelumnya, ia mengalami lika-liku kehidupan yang tak mudah.

Dina bercerai dengan suaminya sejak tahun 2014. Kondisi itu membuatnya harus memutar otak dan bekerja keras demi memenuhi kebutuhan kedua anaknya.

Pemilik nama lengkap Raden Ayu Silvia Dina Kurniasari ini dahulu merupakan pegawai yang pernah digaji Rp500 ribu per bulan. Setelah itu, dia nekat membuka bisnis kecantikan.

"Akhirnya saya coba dengan menawarkan jasa make-up dan sembari berjualan vitamin-vitamin diet di salon sebagai sumber pendapatan tambahan," kata Ra Silvia Dina dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (21/6/2023).

"Kemudian, pada tahun 2010, saya memutuskan untuk membuka salon dan spa di sebuah hotel melalui bentuk kerja sama," ujarnya.

Bermacam kendala pernah dia alami saat menggeluti bisnis. Seperti ditipu hingga terkena dampak pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor ekonomi secara meluas.

Halaman:
1 2 3
