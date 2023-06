JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan serial animasi KIKO. Pekan ini, serial animasi tersebut akan menampilkan episode The Years Gone By.

Dalam episode tersebut, Buba memakan benda misterius yang membuatnya gelisah dan terjadi kekacauan di Kota Asri. Sementara Kiko, Patino, Poli, dan TingTing berusaha menyelidiki kejadian tersebut.

BACA JUGA: Minggu Seru Bersama Kiko di Episode We Are One

Karkus dan Pupus kemudian mulai mencari keberadaan Buba untuk menangkapnya. Sedangkan TinTing mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Buba di dalam laboratorium miliknya.

Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan serial animasi KIKO episode The Years Gone By hanya di RCTI, pada 4 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

Serial animasi KIKO merupakan produk animasi MNC Animation yang merupakan unit bisnis MNC Pictures, anak usaha MNC Digital Entertainment yang selalu berkomitmen memberikan terbaik.

Saksikan serial animasi KIKO yang tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga membawa pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan.

Selain melalui layar kaca, serial animasi KIKO juga dapat Anda saksikan melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses laman www.rctiplus.com.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.