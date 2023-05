JAKARTA - Animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema We Are One yang layak untuk dinantikan.

Kiko ingin memandikan Ochi tetapi Ochi menolak karena handuk kesukaannya telah dibuang, Ochi berusaha kabur dari kejaran Kiko, Kiko mencoba mencari Ochi yang hilang. Disaat sedang mencari Ochi, Kiko bertemu dengan kakek Orlo & Osmon dan menceritakan soal pendatang baru dari kota Moka. Kiko mencoba mengikuti orang misterius yang diceritakan oleh kakek Orlo & Osmon.

Di sisi lain Kiko, Tinting & Patino berhasil membuat bubuk super untuk membantu walikota menaikan kualitas buah, Tingting meminta bantuan kepada Kiko & Patino untuk membantu mencoba penemuanya, KARKUS & PUPUS dengan percaya diri mengenalkan bubuk super kepada wartawan tanpa sepengetahuan Tingting. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru We Are One 28 Mei 2023, Jam 09.00 WIB di RCTI.

Kiko tayang 2 kali seminggu dengan tema Kiko Sabtu Ceria Episode "OLD AND BOLD" Pukul 07.30 WIB dan Kiko Minggu Seru Episode We Are One Pukul 09.00 WIB.

Kiko produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Saksikan serial animasi Kiko yang tayang tiap pekan, setiap aksinya selalu menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Kiko akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya. Program animasi Kiko juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com

