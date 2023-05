SEOUL - Drama JTBC, Doctor Cha akan merampungkan masa tayangnya minggu depan. Jelang tamat, drama yang dibintangi Uhm Jung Hwa dan Kim Byung Chul itu mengalami peningkatan rating pada dua episode terakhirnya.

Nielsen Korea mencatat, Episode 14 Doctor Cha meraih rating 18,2 persen, pada 28 Mei 2023. Meski kembali naik, namun rating itu belum bisa memecahkan rating tertinggi sebesar 18,49 persen.

Episode 14 Doctor Cha dimulai dengan Choi Seung Hee (Myung Se Bin) bertemu putrinya, Choi Eun Seo (So Arin) di sebuah restoran. Namun di sana, mereka melihat Kwak Ae Sim (Park Joon Geum) dilabrak oleh istri pria yang dekat dengannya.

Dari perempuan itulah Oh Deok Rye (Kim Mi Kyung) tahu tentang perselingkuhan menantunya, Seo In Ho (Kim Byung Chul). Dia lebih terkejut karena perempuan selingkuhan sang menantu adalah Seung Hee, dokter yang merawatnya.

Eun Soo yang tak ingin ibunya terluka lebih dalam meminta Seung Hee untuk melepas ayahnya. Dia bahkan meminta ibunya untuk kembali ke Amerika Serikat dan memulai kehidupan baru berdua di sana.

Di lain pihak, Roy Kim (Min Woo Hyuk) akhirnya bertemu dengan keluarga kandung yang dicarinya selama puluhan tahun. Namun di luar dugaan, pertemuan yang seharusnya haru hanya berisi sebuah permintaan.

Sang kakak justru meminta dokter Roy untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk sang ayah yang tengah menderita Leukimia. Hal itu membuatnya kecewa sekaligus sedih.

Di lain pihak, drama tvN Tale of the Nine-Tailed 1938 juga mengalami kenaikan rating menjadi 6,7 persen pada 28 Mei 2023. Di platform TV nasional, drama KBS 2TV, The Real Has Come membukukan rating 20,2 persen.*