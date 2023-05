SEOUL - Serial Doctor Cha sukses mendepak Itaewon Class dari peringkat keempat ‘drama dengan rating tertinggi sepanjang sejarah JTBC’ pada episode 10 yang tayang pada 14 Mei 2023.

Mengutip data Nielsen Korea, Episode 10 Doctor Cha mencatatkan rating sebesar 17,95 persen. Sementara Itaewon Class mencapai rating tertingginya, sebesar 16,54 persen, pada 21 Maret 2020.

Posisi tiga teratas masih dipegang oleh The World of the Married (28,4 persen), Reborn Rich (26,9 persen), dan SKY Castle (23,8 persen). Dengan enam episode tersisa, bukan tak mungkin Doctor Cha masuk daftar tiga teratas drama dengan rating tertinggi JTBC.

Episode 9 dan 10 yang tayang pada 13 dan 14 Mei 2023, bercerita tentang Cha Jeong Suk (Uhm Jung Hwa) yang akhirnya mengetahui perselingkuhan suaminya, Seo In Ho (Kim Byung Chul) dan Choi Seung Hee (Myung Se Bin).

Cha yang merasa dikhianati memutuskan keluar dari rumah dan menenangkan pikiran dengan melakukan lawatan kerja sukarela di pedalaman. Namun perjalanan itu justru dilakukannya bersama suami dan anak laki-lakinya.

Di lain pihak drama tvN, Tale of the Nine Tailed-1938, mengalami kenaikan rating menjadi 6,7 persen pada episode 4 yang tayang pada 14 Mei 2023. Sementara, drama akhir pekan The Real Has Come yang ditayangkan KBS membukukan rating 20 persen.*

