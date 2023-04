HOT GOSIP pagi ini Jumat (28/4/2023), diawali dengan kisah asmara Bunga Citra Lestari (BCL) dengan Tiko Aryawardhana. Terbaru, keduanya menunjukkan kekompakan saat momen Lebaran 2023.

Keluarga BCL, termasuk pula sang buah hati Noah Sinclair beserta orang tuanya memilih mengenakan pakaian seragam bermotif bunga nuansa sage green dan teracotta ketika Hari Raya Idul Fitri tiba. Tapi ternyata, di luar anggota keluarga BCL, ada sosok yang juga memakai baju serupa.

Ya, dia adalah Tiko Aryawardhana, pria yang diduga menjadi kekasih BCL.

"Celebrating raya at home with family and friends" tulis Bunga Citra Lestari, dikutip pada Kamis (27/4/2023)

Potret Tiko Aryawardhana memakai seragam lebaran yang sama seperti keluarga BCL tampak pada slide ke 7 postingan ibunda Noah itu beberapa hari yang lalu. Netizen yang jeli pun dengan cepat menyadari keberadaan Tiko.

Banyak dari mereka yang sepertinya belum bisa move on dari mendiang Ashraf Sinclair. Netizen kemudian menungkit kembali soal Ashraf.

"Udah ada yang seragaman, ucapan hanya sebuah omong kosong. Bilangnya gak bisa ada yang tergantikan di hati ini Ashraf cinta sejati sampai kapanpun," kata @ii***.

"Slide 7 itu yang seragam calon pengganti Ashraf ya? ternyata Unge bisa cepat cari pengganti Ashraf yaa, kirain belum terpikir kesitu," ujar @wa***.

"Si botak udah pakai seragam, padahal @bclsinclair selalu bilang alm Ashraf tak akan tergantikan di hatinya, ternyata kurang 2 tahun udah sama botak," tulis @sa***.

Kabar selanjutnya datang dari selebgram Lina Mukherjee yang resmi menjadi tersangka atas kasus konten makan kulit babi yang dibuatnya. Ia dijerat pasal penisataan agama dan kasusnya saat ini tengah ditangani oleh Polda Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Agung Marlianto. Iya membenarkan bahwa Lina sudah ditetapkan sebagai tersangka per hari ini, Kamis, (27/4/2023). “Iya benar. Sudah per hari ini, status Lina Mukherjee sudah sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama," ujar Agung, dalam keterangan tertulisnya, hari ini, Kamis, (27/4/2023). Agung juga menyebut bahwa penetapan status tersangka kepada Lina berdasarkan gelar perkara dan beberapa proses lain yang telah mereka lakukan. Hal tersebut juga berdasarkan surat pemberitahuan dari hasil fatwa MUI. "Kami juga sudah mengantongi surat pemberitahuan hasil fatwa MUI pada 18 April 2023 lalu, yang menyatakan apa yang dilakukan Lina Mukherjee termasuk dalam penistaan agama," ungkapnya. BACA JUGA: Momen Manis Captain Vincent Raditya Bertemu Sang Putri Lina diketahui sudah dipanggil oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan, jika ia mangkir, pihak kepolisian rencananya akan menjempu paksa selebgram berusia 32 tahun itu. “Penyidik telah bergerak cepat melakukan proses pemanggilan. Pada panggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian, kami terbitkan surat pemanggilan yang kedua agar datang pada 2 Mei 2023," tegasnya. Sebelumnya, selebgram Lina Mukherjee menjadi sorotan masyarakat usai memperlihatkan aksinya menyantap olahan babi. Padahal, wanita yang mengidolakan artis Bollywood ini merupakan seorang muslim. Akhirnya, aksi Lina berujung pada masalah hukum. Seorang ustaz bernama M Syarif Hidayat di Palembang melaporkannya ke Polda Sumsel atas dugaan penistaan agama. Namun, Lina tak gentar dengan laporan tersebut. Penggemar berat Rani Mukherjee itu memperlihatkan percakapannya dengan netizen melalui DM. "Hadapi saja, cari pengacara yang netral. Karena kalau sudah penistaan begini, yang dihadapi bukan lagi hukum tapi juga masyarakat," kata seorang netizen dalam pesan yang diunggah Lina Mukherjee. Lina Mukherjee memberikan jawaban singkat "Kita lihat ntar ya kakak. Waktu yang akan menjawab." (*)

