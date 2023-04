JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) santer diperbincangkan tengah menjalin cinta dengan Tiko Aryawardhana. Tampaknya, mereka semakin menunjukan kekompakan, salah satunya saat momen lebaran 2023.

Keluarga BCL, termasuk pula sang buah hati Noah Sinclair beserta orang tuanya memilih mengenakan pakaian seragam bermotif bunga nuansa sage green dan teracotta ketika Hari Raya Idul Fitri tiba. Tapi ternyata, di luar anggota keluarga BCL, ada sosok yang juga memakai baju serupa.

Ya, dia adalah Tiko Aryawardhana, pria yang diduga menjadi kekasih BCL.

"Celebrating raya at home with family and friends" tulis Bunga Citra Lestari, dikutip pada Kamis (27/4/2023)

Potret Tiko Aryawardhana memakai seragam lebaran yang sama seperti keluarga BCL tampak pada slide ke 7 postingan ibunda Noah itu beberapa hari yang lalu. Netizen yang jeli pun dengan cepat menyadari keberadaan Tiko.

Banyak dari mereka yang sepertinya belum bisa move on dari mendiang Ashraf Sinclair. Netizen kemudian menungkit kembali soal Ashraf. "Udah ada yang seragaman, ucapan hanya sebuah omong kosong. Bilangnya gak bisa ada yang tergantikan di hati ini Ashraf cinta sejati sampai kapanpun" kata @ii***** BACA JUGA: Heboh Kabar Vokalis Selingkuh, Ruri Repvblik Kena Imbas: Tiap Hari Dipantau Istri "Slide 7 itu yang seragam calon pengganti Ashraf ya? ternyata Unge bisa cepat cari pengganti Ashraf yaa, kirain belum terpikir kesitu" ujar @wa******* "Si botak udah pakai seragam, padahal @bclsinclair selalu bilang alm Ashraf tak akan tergantikan di hatinya, ternyata kurang 2 tahun udah sama botak" tulis @sa*** BACA JUGA: Dihujat usai Sebut Suami Mirip Reza Rahadian, Kiky Saputri Angkat Bicara

