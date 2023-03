APA lagu pertama Sheila On 7? Tentu hal ini menarik untuk ditelisik, mengingat karya debut menjadi titik awal yang bersejarah untuk sebuah band atau musisi ketika terjun di industri.

Hadinya band asal Yogyakarta ini memberikan warna baru dalam industri band anak muda tanah air pada era milenium. Mereka mendapat banyak sorotan dari pasar musik Indonesia sejak terbentuk pada tahun 1996.

Nama Sheila On 7 tentu tidak langsung naik begitu saja. Grup musik yang digawangi Duta dan teman-teman ini sempat berganti nama sebelum memutuskan menggunakan nama Sheila On 7.

Apa Lagu Pertama Sheila on 7? (Foto: Sheila on 7/Okezone)

Setelah tampil dalam salah satu program radio Geronimo FM nama Sheila On 7 semakin terkenal. Hingga akhirnya Sheila On 7 diminta untuk merekam lagu demo mereka. Sheila On 7 mengirimkan lagu demo berjudul “Kita”.

Pihak Sony Music melirik potensi Sheila On 7 hingga akhirnya mereka bekerja sama. Lagu pertama Sheila On 7 berjudul “Kita” yang rilis dalam album bertajuk “Sheila On 7” tahun 1999 menandai awal karir Sheila On 7.

Stephan Santoso sebagai audio engineer yang berperan dalam perilisan lagu “Kita” mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, lagu “Kita” dari Sheila On 7 memiliki potensi yang sangat besar pada awal perilisannya.

“Waktu itu lagunya berjudul ‘Kita’, demo itu cukup kita dengerin beberapa bulan sebelum mereka (Sheila On 7) datang rekaman.” ujar Stephan Santoso melansir dari kanal Youtube Medcom pada, Senin (18/07/22)

“Ini asik nih, kerasa dari awal. Saya dengar demonya ini sangat potensial.” tambahnya Meski demikian, beberapa orang menganggap lagu berjudul “Kita” karya Sheila On 7 kurang potensial. Lagu pertama Sheila On 7 berjudul “Kita” hampir tidak lolos masuk dalam album debut karena tidak mendapat persetujuan Sony Music. Setelah demo lagu “Kita” dinyatakan lolos, Sheila On 7 terbang ke Jakarta untuk ke studio Archie untuk live demo. Stephan Santoso juga membagikan kesan pertamanya saat bertemu Sheila On 7. BACA JUGA: Nasib Revi Mariska Kini, Dulu Terkenal Sekarang Jualan Es Boba “Vokalisnya, Duta, mengingatkan ke Chris Robinson ya The Black Crowes, ya. Kayaknya waktu itu agak-agak cengkoknya mirip Blackrose, ya. Lagu-lagunya itu oke.” ujarnya kemudian. Album debut Sheila On 7 bertajuk “Sheila On 7” lahir manis dipasaran hingga terjual 1,5 juta keping. Lagu berjudul “Kita” ternyata mendapat antusiasme dari masyarakat. Namun, lagu yang paling fenomenal dalam album pertama Sheila On 7 tersebut berjudul “Dan”. BACA JUGA: Venna Melinda Tagih Surat Kuasa, Sebelum Kembalikan Barang Ferry Irawan

