JAKARTA – Sinopsis film Men in Black International akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini memiliki genre komedi aksi fiksi ilmiah yang dirilis tahun 2019, yang disutradarai oleh F. Gary Gray dan dibintangi oleh Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Laurent, Larry Bourgeois dan Liam Neeson.

Film ini merupakan angsuran keempat dalam seri film Men in Black, film ini sebagai sekuel yang berdiri sendiri di alam semesta yang sama dengan film MIB sebelumnya. Film ini adalah film pertama dalam seri yang tidak menghadirkan Will Smith atau Tommy Lee Jones sebagai karakter utama pada film Men in Black.

Men in Black International banyak mendapat ulasan negatif, namun ada juga yang memberikan ulasan yang positif dan juga film ini mendapat rating sebesar 5.6/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Men in Black International

Film ini bermula di tahun 1996 Brooklyn, ada seorang gadis muda yang melihat orang tuanya dineuralisasi oleh agen Men in Black setelah melihat alien di rumah mereka. Namun, Molly sempat membantu alien untuk melarikan diri dan menghindari neuralisasi dirinya sendiri.

Dua puluh tiga tahun berlalu, ditolak dari lembaga pemerintah karena delusi tentang kehidupan alien, kemudian Molly melacak pendaratan alien dan mengikuti agen MIB ke markas mereka di daerah New York.

Terperangkap saat memasuki agen, Molly membuat kesan pada Agen O (Emma Thompson) setelah mengungkapkan bahwa dia telah melewati neuralisasi. Moly begitu terobsesi dengan alien dan mengetahui senjata neuralisasi milik agen MIB.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

Agen O pada akhirnya, mengangkat Molly sebagai agen MIB namun dengan masa percobaan, dengan julukan Agen M. Ia ditugaskan ke cabang organisasi mereka di London, Inggris. Sesampainya di sana agen M bertemu dengan agen T (Liam Nesson), yaitu kepala markas di London dan agen M (Chris Hemsworth). Agen M mendapat informasi bahwa Agen H dan High T pernah melawan ras alien parasite, invasi Hive di Menara Eiffel pada tahun 2016. Setelah mendengar informasi itu, Agen M kemudian mengatur pertemuannya dengan Vungus the Ugly yaitu, kawan lama Agen H dari bangsa Alien. Kemudian mereka bertemu, namun tiba-tiba ada penyerangan oleh alien misterius hingga membuat Vungus terluka. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah para agen MIB ini dapat menyelesaikan misinya? Saksikan hanya di layar kaca Indonesia pada (31/3/2023) jam 01.45 WIB

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.