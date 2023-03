JAKARTA – Sinopsis film John Wick Chapter 4 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film John Wick kembali tayang dan masih dibintangi oleh Keanu Reeves, yang kembali menjadi sang pembunuh bayaran yang resmi tayang di Indonesia mulai Rabu, 22 Maret 2023. Ini menjadi saga John Wick setelah terakhir kali merilis Parabellum pada tahun 2019.

Pada film ini juga dibintangi oleh sejumlah pemain lama seperti Ian McShane sebagai Winston Scott. Kemudian ada sejumlah pemain baru yang turut hadir pada film ini seperti Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, dan Shamier Anderson. John Wick: Chapter 4 mendapatkan rating sebesar 94% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film John Wick: Chapter 4

Film ini melanjutkan kisah seorang pembunuh bayaran, bernama John Wick (Keanu Reeves) ia berada di New York untuk bersiap untuk membalas dendam terhadap High Table sambil bersembunyi di bawah tanah bersama Bowery King (Laurence Fishburne).

John Wick itu kemudian mencari seorang petinggi High Table dan sudah diperingatkan bahwa dengan membunuh orang itu tak akan mengubah keadaan, John tetap menuntaskan tugasnya itu. Kondisi itu akhirnya membuat semuanya semakin melebar dan Winston yang membuat posisinya diberikan beberapa pilihan, setelah mendapatkan surat dari salah satu anggota High Table, Marquis Vincent de Gramont (Bill Skarsgård).

De Gramont kemudian menjelaskan kepada Winston bahwa High Table telah memberinya sumber daya tak terbatas untuk membunuh John Wick. Dia menghukum Winston karena telah gagal membunuh John, sebagai hukuman, De Gramont mencopot Winston dari tugasnya sebagai manajer, dikucilkan, menghancurkan Continental, dan mengeksekusi Charon.

De Gramont kemudian melakukan perjalanan ke Paris dan meminta Caine (Donnie Yen) seorang pensiunan pembunuh High Table yang juga buta, untuk membunuh teman lamanya John, De Gramont juga mengancam akan membunuh putri Caine jika permintaannya tidak dipenuhi.

Setelah The Continental New York hancur, De Gramont pun segera mengincar The Continental Osaka yang dijalankan oleh Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada) dan anaknya, Akira (Rina Sawayama).

John Wick yang berlindung di Osaka menyadari bahwa Caine juga ikut mencari dia di Osaka bersama dengan tim dari High Table. Caine pun yakin John Wick akan muncul di hotel tersebut. Aktivitas tim tersebut pun diamati oleh seorang bernama Mr. Nobody (Shamier Anderson).

Kemudian Mr. Nobody terus memantau pergerakan John Wick bersama dengan anjing miliknya, karena nilai incarannya yang semakin tinggi, Mr. Nobody mempunyai buku berisi data-data yang berkaitan dengan hidup John Wick dan juga High Table.

Di sisi lain, Akira memperingatkan ayahnya untuk tidak mendekati John Wick, namun ayahnya tetap akan bertemu dengan pembunuh bayaran tersebut karena ia yakin telah mengenal John dengan baik.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

Hingga pada akhirnya, Akira menemukan John Wick ada di atas gedung The Continental Osaka bersama dengan ayahnya, Hotel itu pun menjadi medan pertempuran antara John Wick melawan High Table. John kemudian menyadari bahwa ia ke mana pun ia pergi, pertarungan akan selalu bersamanya dan dengan pertarungan itu dapat membahayakan hidup orang-orang di sekitarnya. Dengan hal itu, John Wick pun mempunyai misi baru yaitu, membunuh De Gramont, meski nyawanya menjadi taruhannya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.