SEOUL - Drama Korea baru yang dibintangi Jang Hyuk dan Jang Nara berjudul "Family" merilis teaser poster baru, pada Rabu (15/3/2023).

Diketahui, drama “Family” bercerita tentang seorang suami agen rahasia National Intelligence Service (NIS) yang menyamar sebagai pekerja kantoran biasa. Sedangkan istrinya yang manis namun galak bermimpi memiliki keluarga yang sempurna.

Jang Hyuk akan berperan sebagai Kwon Do Hoon, suami Kang Yu Ra sekaligus agen rahasia NIS yang menyamar sebagai pegawai perusahaan perdagangan. Meski menjadi agen yang karismatik dan sedikit mengintimidasi, Kwon Do Hoon adalah suami yang penyayang dan romantis di rumah.

Sedangkan Jang Nara akan berperan sebagai Kang Yu Ra, seorang ibu rumah tangga dan istri Kwon Do Hoon. Dia juga seorang istri yang berdedikasi untuk melindungi keluarga sempurna impiannya, dia pun menyembunyikan rahasia di balik sifatnya yang menyenangkan.

Dalam poster yang baru dirilis, Kwon Do Hoon (Jang Hy bersembunyi di bawah papan setrika dengan senapan di tangannya, menghindari pandangan Kang Yu Ra yang tenggelam dalam pikirannya tanpa menyadari apa yang terjadi di bawah papan setrika.

Ekspresi karismatik dan pose waspada Kwon Do Hoon tampaknya tidak cocok dengan pakaian sehari-harinya yang nyaman, meningkatkan rasa penasaran pemirsa tentang kehidupan rahasia suami istri itu.

Drama diproduseri oleh Jang Jung Do, yang sukses dengan "What's Wrong With Secretary Kim", "The Crowned Clown", "Our Blues", "Alchemy of Souls", dan banyak lagi.

“Family” merupakan drama keempat yang dibintangi oleh Jang Hyuk dan Jang Nara, serta kolaborasi pertama sejak sembilan tahun lalu.

Sementara itu diketahui, “Family” akan tayang perdana pada 17 April 2023 mendatang,

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.