LOS ANGELES - Penyanyi Chris Brown tengah melangsungkan tur konsernya ke sejumlah negara. Di sosial media, aksi panggung pelantun ‘With You’ ini sukses mencuri perhatian warganet.

Terbaru, mantan kekasih Rihanna ini bikin gempar netizen. Beredar video Brown yang melempar ponsel milik seorang penggemar dari atas panggung.

Momen itu diunggah akun TikTok, @djstickyfingerz. Kejadian itu bermula saat Brown memberikan fan service yakni mengajak salah satu penonton wanita untuk naik ke atas panggung.

Nantinya, wanita itu akan duduk dan Brown akan menyanyikan lagu Take Me Down untuknya dengan gerakan-gerakan sensual.

Sayangnya, penonton wanita yang tak diketahui identitasnya itu sibuk dengan ponsel miliknya dan selalu merekam momennya bersama Brown di atas panggung. Beberapa kali Brown menaruh ponsel penggemar itu menandakan agar dirinya tak sibuk merekam dan menikmati momennya bersama Brown di panggung.

“Apakah kalian berpikir Chris Brown melakukan hal yang benar dengan melempar ponsel penggemar dari atas panggung?,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (5/3/23).

Sayangnya, penggemar itu mencoba untuk kembali memainkan ponselnya saat Brown tengah bernyanyi untuknya. Merasa kesal tak diperhatikan, penyanyi 33 tahun itu pun langsung mengambil ponsel wanita tersebut dan melemparnya ke kerumunan. Menurut informasi, wanita itu berhasil mendapatkan ponselnya kembali. Namun tak diketahui bagaimana kondisi ponsel itu usai dilempar oleh Chris Brown. Alhasil, aksi mantan kekasih Rihanna tersebut menuai beragam komentar netizen. Ada yang menganggap aksi Brown keterlaluan. BACA JUGA:Dikabarkan Dekat, Boy William Lakukan Ini Setiap Hari dengan Ayu Ting Ting “Dia tidak perlu melemparnya,” kata akun @ray***** “Chris Brown tak bisa seperti itu,” tulis @aal******. Namun, ada pula yang berpikir tindakan penggemar itu tak menghargai penampilan Chris Brown di atas panggung. “Dia (Chris Brown) sudah meletekan ponsel itu dengan sopan sebelumnya,“ kata akun @eg*****. “Chris Brown sudah memperingatkan dia,” sambung @mar******. BACA JUGA:Personel Simple Plan Kaget dengan Menu Sarapan di Indonesia (ltb)

