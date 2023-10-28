Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chris Brown Digugat setelah Pukul Kepala Korban Pakai Botol Tequila

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |09:59 WIB
Chris Brown Digugat setelah Pukul Kepala Korban Pakai Botol Tequila
Chris Brown digugat setelah pukul seorang pria menggunakan botol tequila. (Foto: Instagram/@chrisbrown)
A
A
A

LONDON - Chris Brown kembali harus berurusan dengan hukum ketika seorang pria bernama Abe Diaw menggugatnya atas dugaan penganiayaan. Pria itu mengaku diserang sang musisi sampai pingsan menggunakan botol tequila Don Julio 1942. 

Mengutip TMZ, Sabtu (28/10/2023), peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kelab malam di London, saat rekan duet Agnez Mo tersebut konser di Inggris, pada Februari 2023. "Dia pukul kepalaku dua atau tiga kali sampai tersungkur di lantai," ujarnya.

Imbas penyerangan itu, Abe Diaw mengalami cedera kepala, koyak ligamen kaki, hingga trauma. Alasan itu yang membuat Abe Diaw akhirnya menggugat pelantun With You tersebut atas dugaan penganiayaan. 

Sebagai bukti di persidangan, pria itu mendaftarkan sebuah video yang merekam seluruh kejadian tersebut. Menariknya, Abe Diaw sebenarnya bukan orang baru untuk sang penyanyi karena mereka sudah saling kenal selama 7 tahun. 

Chris Brown digugat setelah pukul kepala seorang pria menggunakan botol tequila di kelab malam.

Karena itu, Abe Diaw tak menaruh curiga ketika Chris Brown berjalan ke arahnya hingga kemudian memukul kepalanya berkali-kali. "Aku berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secepatnya sesuai hukum yang berlaku," tutur korban. 

The Sun melaporkan, Kepolisian London sudah memanggil Chris Brown untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus penganiayaan tersebut. Sayang, dia tak bisa hadir karena telah kembali ke Amerika Serikat.* (SIS)

(aln)

