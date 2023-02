SEOUL - Aktor Lee Jong Won akan bintangi drama Korea berjudul "Flower That Blooms at Night”. Sebelumnya pada 21 Februari lalu, Honey Lee juga telah bergabung dalam drama sejarah itu.

Diketahui, drama “Flower That Blooms at Night” adalah drama sejarah yang menggambarkan kehidupan ganda seorang janda. Drama ini adalah proyek terbaru dari sutradara Jang Tae Yoo dari “My Love from the Star,” “Tree With Deep Roots,” dan “Lovers of the Red Sky.”

Mengutip Soompi, Kamis (23/2/2023), Lee Jong Won akan berperan sebagai Park Soo Ho, seorang perwira bawahan geumwiyoung, salah satu dari lima kamp militer di Dinasti Joseon.

Park Soo Ho, yang cerdas dan memiliki keterampilan bela diri yang sangat baik, terjebak dalam insiden tak terduga setelah bertemu dengan janda bertopeng Jo Yeo Hwa (Honey Lee), dan hidupnya pun berubah drastis.

Tahun lalu, Lee Jong Won tampil mengesankan melalui drama MBC “Golden Spoon” dan memenangkan "Rookie of the Year" di MBC Drama Awards 2022.

Rencananya, “Flower That Blooms at Night” akan segera diproduksi dengan target tayang pada paruh kedua tahun 2023.

