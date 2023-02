SEOUL - Song Joong Ki mengungkapkan perasaan saat melakukan pemotretan dengan GQ Korea. Dalam wawancara itu, ia tampak tak ragu-ragu mengungkapkan rasa cintanya terhadap sang istri, Katy Louise Saunders.

Diketahui, Song Joong Ki sempat mengejutkan penggemar dengan pengumuman pernikahannya dan Katy Louise, pada akhir Januari lalu. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa sang istri tengah hamil.

Dalam sebuah wawancara setelah pemotretan GQ Korea, Song Joong Ki mengungkapkan cintanya pada Katy.

“Jika aku harus menjelaskan orang seperti apa Katy itu, aku dapat memberitahu banyak cerita tentang betapa baiknya orang itu. Tetapi karena wawancara hari ini terbatas dalam ruang dan waktu, aku tidak dapat menceritakan semuanya kepada kalian," ungkap Song Joong Ki, dikutip dari Soompi, Kamis (23/2/2023).

"Sederhananya, dia adalah teman yang memberiku kepercayaan dalam banyak aspek. Misalnya, ada pemikiran dan filosofi yang biasanya aku miliki dan dia adalah wanita yang meyakinkanku kembali bahwa itu benar. Dia adalah seorang teman yang sering memberi tahuku, 'Kedengarannya seperti kamu'," lanjutnya.

Song Joong Ki juga berbicara tentang rumor tentang istrinya yang menjadi ibu tunggal. Aktor itu berkata bahkan dirinya sempat marah saat mendengarnya.

Secara tidak langsung, aktor 37 tahun menegaskan bahwa semua rumor itu tidak benar, kecuali soal pendidikan sang istri.

“Awalnya, aku baik-baik saja. Itu adalah kejadian sehari-hari bagi kami, dan bahkan jika banyak orang mengetahuinya (rumor itu), cinta kami tidak akan berubah. Tapi kemudian, ketika cerita-cerita tidak masuk akal terus berkembang, jujur saja aku marah. Kecuali nama universitas tempat dia kuliah yaitu Universitas Milan Bocconi, tidak ada rumor yang benar.”

Lebih lanjut, Song Joong Ki berkata, “Ketika kemarahanku semakin besar, Katy mengatakan kepadaku, ‘Kamu tidak perlu marah dengan orang-orang ini.’ Aku tidak bisa mengatakan banyak tentang itu di sini, tapi dia adalah orang yang seperti itu. Dia membimbingku ke arah yang positif dan menyeimbangkanku."

Selain itu, Song Joong Ki juga mengenang hari ketika dia mengumumkan pernikahannya kepada para penggemarnya.





“Hari itu, aku mendaftarkan pernikahan kami dan langsung pergi ke pembacaan naskah dan gosa yaitu ritual tradisional Korea untuk berdoa memohon keberuntungan saat memulai acara besar untuk film 'My Name is Loh Kiwan'. Katy dan aku makan malam bersama setelah selesai bekerja. Hari itu benar-benar sibuk,” ucapnya.

Sementara itu diketahui, Song Joong Ki pernah menikah dengan Song Hye Kyo pada 2017 lalu. Sayangnya, pasangan yang sering disebut Song Song Couple itu memutuskan untuk bercerai pada 2019 lalu.