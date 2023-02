SEOUL - Aktris Honey Lee resmi mengumumkan keterlibatannya dalam drama terbaru MBC, Flower That Blooms at Night. Mengusung genre sageuk (sejarah) dan komedi, drama itu akan digarap sutradara My Love from the Star, Jang Tae Yoo.

Mengutip Soompi, Rabu (22/2/2023), Lee akan berperan sebagai Jo Yeo Hwa, seorang janda yang memiliki dua ‘wajah’. Siang hari, dia adalah menantu keluarga kaya yang hidup tenang dan terkungkung.

Namun di malam hari, Jo Yeo Hwa akan keluar dari sangkarnya dan menikmati dunia dengan bebas. Kebiasaan tersebut dilakukannya dengan diam-diam, tanpa satu orang pun yang tahu.

Ini akan menjadi drama terbaru Honey Lee setelah sukses membintangi One The Women, sekitar 2 tahun silam. Drama itu bahkan membawanya memenangkan penghargaan Top Excellence Award dari SBS Drama Awards pada 2021.

Tahun lalu, ibu satu anak ini memutuskan vakum dari dunia akting untuk fokus pada pernikahan dan keluarga kecilnya. Dia menikah dengan pria non-selebriti pada Desember 2021 dan melahirkan anak pertamanya, 6 bulan kemudian.

Jika proses casting selesai, maka Honey Lee akan mulai syuting Flower That Blooms at Night dalam waktu dekat. Drama itu rencananya akan tayang pada semester II-2023.*

