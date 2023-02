SEOUL - Jang Ki Yong siap kembali ke dunia hiburan setelah menyelesaikan masa tugasnya selama 1 tahun dan 6 bulan di militer. Setelah keluar dari barak militer, dia pun menyapa para penggemarnya untuk pertama kali.

“Terima kasih sudah menungguku selama ini. Aku akan menyapa kalian dengan karya hebat dalam waktu dekat,” tutur aktor My Roommate is A Gumiho tersebut dikutip dari Soompi, Rabu (22/2/2023).

Aktor 30 tahun tersebut akan kembali melanjutkan karier akting dan modelingnya di bawah naungan YG Entertainment. Dia diketahui memperbaharui kontraknya bersama agensi bentukan Yang Hyun Suk itu sebelum masuk wamil pada 23 Agustus 2021.

“Sebagai rekan dan agensinya, kami berjanji untuk memberi dukungan penuh untuk karier Jang Ki Yong sebagai aktor di masa depan,” ujar YG Entertainment dalam keterangan resminya.

Jang Ki Yong memulai kariernya di industri hiburan dari dunia modeling. Bermodalkan wajah tampan dan tinggi 187 sentimeter, dia mengaku, tertarik menjadi model setelah melihat video Lee Soo Hyuk jalan di catwalk dalam program Seven Models.

“Saat itu, usiaku masih 19 tahun dan dia membuatku bercita-cita menjadi model. Awalnya, tak mudah masuk ke dunia modeling karena aku sangat tertutup. Aku tak nyaman membuka obrolan dengan orang,” katanya pada GQ Korea, pada 2019.

Namun kepribadian introvert Jang Ki Yong berubah setelah menjadi model. Pada 2014, dia debut menjadi aktor dengan menjadi cameo dalam drama populer Gong Hyo Jin dan Jo In Sung, It’s Okay That’s Love.

Namun aktingnya baru mencuri perhatian setelah membintangi Confession Couple (2017) dan My Mister (2018). Selanjutnya, dia menjadi aktor utama dalam Come and Hug Me (2018), Search: WWW (2019), My Roommate is A Gumiho (2021), dan Now, We Are Breaking Up (2021).*