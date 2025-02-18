Jang Ki Yong Merapat ke Agensi Song Hye Kyo usai YG Entertainment Tutup Divisi Aktor

SEOUL - Jang Ki Yong berpotensi gabung dengan UAA, setelah meninggalkan YG Entertainment. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi tersebut, pada 18 Februari 2025.

“Kami sudah bertemu dengan Jang Ki Yong untuk membahas kontrak eksklusif. Sejauh ini, negosiasi berjalan baik meski belum ada keputusan final,” ungkap UAA dikutip dari Maeil Business, pada Selasa (18/2/2025).

Jang Ki Yong berpotensi gabung agensi Song Hye Kyo. (Foto: SBS)

Aktor My Roommate is A Gumiho itu mencari agensi baru setelah YG Entertainment mengumumkan akan menutup divisi manajemen aktornya, pada 17 Januari 2025.

Keputusan itu merupakan bagian dari retstrukturisasi bisnis YG Entertainment yang ingin fokus pada divisi musik. Selama 29 tahun, musik menjadi bisnis utama agensi yang menaungi BLACKPINK tersebut.

Jang Ki Yong berpotensi gabung UAA setelah dia berkolaborasi dengan Song Hye Kyo dalam drama Now, We Are Breaking Up, pada 2021. Tahun ini, dia juga beradu akting dengan aktris UAA lainnya, Ahn Eun Jin, dalam drama Shouldn’t Have Kissed.

Selain drama tersebut, aktor Come and Hug Me ini juga akan tampil dalam series thriller misteri berjudul Pigpen. Drama tersebut diadaptasi dari webtoon populer karya Kim Carnby berjudul Sweet Home.

Jang Ki Yong akan comeback ke layar kaca tahun ini lewat drama Pigpen. (Foto: Soompi)

Kisahnya tentang Jin Woo (Jang Ki Yong), seorang pria yang terdampar di sebuah pulau terisolasi. Dia berusaha keras mengembalikan ingatannya yang hilang demi bisa lepas dari cengkeraman keluarga misterius.