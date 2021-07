SEOUL - Jang Ki Yong dikabarkan akan menjalani tugas wajib militernya dalam waktu dekat. Media setempat melaporkan, aktor My Roommate is a Gumiho itu akan mulai wamil pada 23 Agustus 2021.

Terkait pemberitaan itu, YG Entertainment selaku agensi yang menaungi sang aktor pun buka suara. Agensi itu mengonfirmasi sang aktor mulai menjalani wamil sebagai tentara aktif, pada 23 Agustus mendatang.

“Jang Ki Yong mulai aktif sebagai tentara setelah menyelesaikan syuting drama terbarunya, Now We Are Breaking Up,” ujar agensi bentukan Yang Hyun Suk itu seperti dikutip dari Soompi, Senin (26/7/2021).

Dalam lanjutan keterangannya, YG Entertainment memastikan tidak akan membocorkan lokasi wamil sang aktor demi menghindari kerumunan yang menjadi pemicu penyebaran COVID-19.

“Ini adalah keputusan terbaik yang bisa kami ambil demi keamanan penggemar dan para jurnalis. Jadi kami berharap kalian memahami keputusan kami ini,” ungkap agensi itu menambahkan.

Sepanjang 2021, penonton dikejutkan dengan kualitas akting Jang Ki Yong. Dia tampil di drama My Roommate is a Gumiho bersama Lee Hyeri yang membuatnya semakin populer di kalangan penggemar wanita. Dia juga membintangi film Sweet & Sour yang dirilis pada Juni silam. Terakhir, dia masih memiliki satu drama yang bisa menjadi penghibur bagi penggemar selama masa absennya. Jang Ki Yong akan beradu akting dengan aktris Song Hye Kyo dalam drama Now, We Are Breaking Up. Rencananya, SBS akan menayangkan drama tersebut pada tahun ini.